Hoe Maarten Boudry een prestigieuze leerstoel van de UGent 'cadeau' kreeg

De oprichting van de interfacultaire leerstoel 'Etienne Vermeersch' aan de UGent en de aanstelling voor vier jaar van Maarten Boudry als eerste leerstoelhouder, is onorthodox verlopen. Dat wekt wrevel en ergernis op in academische kringen, ook buiten de UGent. 'Hoe ondemocratisch en zelfs onethisch kun je een prestigieuze leerstoel over ethiek installeren?'

Maarten Boudry © Wikipedia/Tim Deschaumes

Etienne Vermeersch was een van de bekendste UGent-professoren met groot intellectueel gezag en maatschappelijk aanzien. Hij overleed in januari dit jaar. Volgens de persmededeling die rector Rik Van de Walle op 20 september verspreidde, is de bedoeling van de leerstoel om 'de intellectuele nalatenschap van professor Etienne Vermeersch in ere te houden'. Dat nobele streven werd in mei een eerste keer besproken op het rectoraat.

...

Verder lezen? Lees elke maand gratis 3 artikelen Ik registreer mij Ik ben al geregistreerd Als Knack-abonnee hebt u: digitale toegang via de website op pc en via de app op smartphone en tablet tot de magazines Knack, Trends (N/F), Sportmagazine (N/F) en Le Vif/L'Express

24/7 volledige toegang tot de websites van de 6 magazines met de +zone (exclusief voor abonnees) en de archieven (tot 20 jaar terug)

digitale toegang tot op 3 toestellen tegelijk zodat uw gezinsleden kunnen meegenieten (thuis of op kot) Ik neem een abonnement Ik ben al abonnee ×