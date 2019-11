Hilde Crevits lanceert een pilootproject om 800 werkzoekenden met buitenlandse roots via individuele begeleiding aan een job te helpen. 'Het is heel verwonderlijk dat zo veel mensen met een migratieachtergrond zo moeilijk aan de slag geraken, ook al hebben ze een universitair diploma', zegt de nieuwe Vlaams minister van Werk (CD&V) aan Knack.

Het activeren van Vlamingen met buitenlandse roots wordt één van de grootste en moeilijkste werven van de nieuwe Vlaamse regering, als ze wil slagen in haar opzet om de tewerkstellingsgraad op te trekken van 75 naar 80 procent. 'Ik besef dat er veel werk aan de winkel is en dat we zeer creatief zullen moeten zijn', zegt Hilde Crevits aan Knack, deze ochtend na de Vlaamse ministerraad.

...