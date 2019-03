Hoe Guy Verhofstadt in de jaren 90 al aanstuurde op een Forza Flandria

De afscheidnemende Kamerleden Hendrik Vuye en Veerle Wouters zijn niet de eerste en vast ook niet de laatste Vlaamse politici die dromen van een Forza Flandria, een brede conservatieve en rechts-liberale alliantie. Knack kreeg documenten in handen die aantonen hoe zelfs CVP'ers zoals Leo Tindemans in 1992 betrokken raakten in een soortgelijk project, opgezet door Guy Verhofstadt.