Nederlandstalige gebruikers krijgen via Google Maps in Brussel andere horecasuggesties te zien dan Franstalige gebruikers. Dat blijkt uit onderzoek van de Vrije Universiteit Brussel.

De VUB heeft meer dan duizend cultuurtips, hotels en restaurantsuggesties in Brussel bekeken op Google Maps. Ben je als Nederlandstalige gebruiker van de populaire navigatiedienst op zoek naar een restaurant in de hoofdstad, zo bleek, dan schotelt hij vrijwel alleen adresjes in het centrum voor. Ben je Franstalig, dan krijg je suggesties verspreid over de stad. 'Voor de restaurants vonden we 70 procent verschil tussen de Franse en Nederlandse zoekresultaten', zegt promovenda Annelien Smets, die het onderzoek uitvoerde. 'Dat is opmerkelijk.'

