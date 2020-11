Misleidende informatie over het coronavirus lees je niet alleen op schimmige websites en in ophitsende Facebookgroepen: je vindt ze ook gewoon in de biowinkel. De sector van de natuurgeneeskunde blijkt al maanden een vruchtbare voedingsbodem om de coronamaatregelen in twijfel te trekken. Soms gebeurt dat zelfs met erkenning - en subsidiëring - door de Vlaamse overheid.

BioGezond, een tweemaandelijks 'Infoblad over Gezond Leven', kun je in Vlaanderen en Brussel op 45.000 exemplaren vinden in natuur- en biowinkels, bij alternatieve therapeuten en in wellnesscentra. De uitgever heeft ook enkele andere vakbladen uit de voedingssector in zijn portfolio en is gevestigd in het West-Vlaamse Wielsbeke. Al kort na het uitbreken van de coronacrisis verschenen in edities van BioGezond voornamelijk aansporingen om het immuunsysteem te versterken. Een special over 'Immuniteit/Corona' in maart adviseerde vitaminen, mineralen, 'medicinale paddenstoelen', vlierbes en allerlei andere tincturen en natuurmiddeltjes om de weerstand te verhogen. Een artikel in het aprilnummer prees 'extra vierge kokosolie' aan als een 'effectief en veilig antiviraal middel tegen het nieuwe coronavirus'.

Maar vooral in het septembernummer van BioGezond worden deze oproepen om het immuunsysteem te versterken gekoppeld aan regelrechte desinformatie over het virus en de coronamaatregelen, die 'onzinnig', 'totaal onnodig' en 'vrijheidsberovend' worden genoemd. De inleiding stelt al hoogdravend dat 'de mainstreammedia, de megalomane medische experts die erin worden opgevoerd en de puppet on a string-politiekers door massahypnose een surrealistisch universum hebben gecreëerd dat totaal niet klopt met de wetenschappelijke werkelijkheid'. Tussen de advertenties voor kruidenborstsiroop en recepten voor gezonde pompoendip belooft het nummer zeven pagina's zogezegde 'ongecensureerde informatie over covid-19' van dissidente stemmen.

Die stemmen blijken bijvoorbeeld Willem Engel van het Nederlandse Viruswaarheid, de Duitse complotdokter Bodo Schiffmann of de Spaanse Dokters voor de Waarheid. BioGezond citeert die laatsten om corona te omschrijven als 'een combinatie van giftige patronen, waaronder ernstige elektromagnetische stress (door 5G) en een negatieve invloed van de griepvaccinatie'. Ook wordt onterecht beweerd dat het virus niet dodelijker is dan griep. Andere paragrafen in het stuk zijn getiteld 'Mondmaskers zijn onzin en helpen juist niet tegen covid-19' en '1,5 meter afstand houden of "social distancing" slaat nergens op'. De Belgische cijfers van besmettingen en overlijdens worden in twijfel getrokken. Ten slotte omschrijft BioGezond coronavaccins als 'onveilig' en 'een nepoplossing'. Het alternatief dat aangeprezen wordt, zijn natuurlijke producten om het immuunsysteem te versterken, wat ervoor zou zorgen dat het coronavirus 'ons hoogstens een milde verkoudheid geeft'. Lezers die willen 'dieper ingaan op de wetenschappelijke achtergronden' worden op het einde van het artikel zelfs doorverwezen naar de website en Facebookgroep van het beruchte Viruswaanzin, dat procedeert tegen de Belgische staat om de coronamaatregelen op te heffen.

De corona-artikels in BioGezond blijken afkomstig van Rob Vaes, directeur van De Levensschool vzw, en Geert Verhelst, een alternatieve geneesheer die er ook lesgeeft. De Levensschool is een 'Academie voor Integrale Gezondheidszorg' die leslokalen huurt in de abdij van Tongerlo. Je kunt er ondermeer opleidingen volgen tot lifecoach of gezondheidsconsulent. Het instituut kwam in 2013 al in opspraak door het doceren van onwetenschappelijke kankertherapieën uit de Nieuwe Germaanse Geneeskunde. Toch is het nog altijd erkend door de Vlaamse overheid, een registratie die in 2019 nog verlengd werd tot 2024. Sommige lesgelden aan De Levensschool kun je daarom deels betalen met opleidingscheques van de VDAB. Zelfstandigen kunnen voor bijscholingen in De Levensschool subsidies krijgen uit de kmo-portefeuille van het Agentschap Innoveren & Ondernemen.

Een registratie als dienstverlener voor de kmo-portefeuille is 'geen beoordeling van de kwaliteit van de verstrekte dienst', heeft de Vlaamse overheid in het verleden altijd benadrukt. Midden in de tweede golf blijft de vraag hoe deze besteding van publieke middelen te rijmen valt met het verspreiden van gevaarlijke desinformatie die actief de coronamaatregelen van de overheid ondermijnt.

