Tot frustratie van CD&V en Open VLD neemt Vlaams Belang het om de haverklap op voor gevoelige keuzes van de Vlaamse regering. 'Natuurlijk proberen ze ons uit elkaar te spelen.'

'Natuurlijk is dat awkward.' Open VLD-parlementslid Stephanie D'Hose ziet al langer met lede ogen aan hoe het Vlaams Belang de verdediging van de Vlaamse regering op zich neemt. Een nieuw hoofdstuk in dat parlementaire draaiboek vond woensdag plaats. Daags nadat minister-president Jan Jambon tomaten naar zijn hoofd kreeg geslingerd in Brugge, nam Vlaams Belanger Filip Brusselmans de verdediging van Jambon op zich. 'Eerst het hebben over onverdraagzaamheid, polarisatie en hoe rechts dat in de hand werkt. Een presentator die de hele avond het conflict met Jambon opzoekt. Een verbindend tafereel om te eindigen. Dit zijn de bruggenbouwers. De culturele elite, dames en heren', aldus Brusselmans op Twitter.Jos D'Haese (PVDA) zette Vlaams Belang op Villa Politica daarop weg als 'cheerleader van de Vlaamse regering'. Met zijn kritiek op de tomatengooier stond Brusselmans voor alle duidelijkheid niet alleen. Open VLD-parlementslid Sihame El Kaouakibi, moraalfilosoof Patrick Loobuyck en artiest Bart Peeters veroordeelden het protest evenzeer. Maar het is lang niet de eerste keer dat het VB zo ostentatief voor Jambon in de bres springt. 'Hoe straffer Jambon is op het vlak van cultuurbeleid, hoe liever zij het hebben', zegt Open VLD'ster D'Hose. 'Zij vinden dat het geld niet naar de "linkse subsidieslurpers" moet gaan. Maar ze steunen ons enkel om een wig te drijven binnen de regering.'Dat heeft ook CD&V'er Orry Van de Wauwer al ondervonden. Bij een debriefing over de ontmoeting tussen Jan Jambon en de omstreden Hongaarse premier Viktor Orban stelde Van de Wauwer begin deze week enkele kritische vragen. Zo suggereerde hij dat Jambon voortaan ook plaatselijke middenveldorganisaties of journalisten zou ontmoeten. 'Eventueel kunt u een delegatie uit Vlaanderen mee aan tafel krijgen.'Het deed Vlaams Belanger Johan Deckmyn met de ogen rollen. 'De verontwaardiging van sommigen over deze ontmoeting getuigt van een wel erg selectieve kijk', klonk het. 'Alles wat naar een rechts en kordaat beleid neigt, wordt meteen verdacht gemaakt, maar het Spaans beleid ten opzichte van Catalonië, bijvoorbeeld, wordt door sommigen veel minder hard gehekeld.' Ook in de discussie rond de perikelen bij de VRT stond het VB in de vuurlinie. Op een moment dat linkse oppositiepartijen de regering een verrottingsstrategie verweten na het ontslag van CEO Paul Lembrechts, wendde VB'er Klaar Slootmans zich tot Katia Segers van SP.A. 'Mevrouw Segers, het is niet aan mij om hier de minister te gaan verdedigen, maar ik neem aan dat u het Mediadecreet kent.' Waarna hij de rechtvaardiging van het ontslag op zich nam. Een gelijkaardig fenomeen vond helemaal aan het begin van de legislatuur plaats. Het was geen lid van de meerderheid die in de wandelgangen van het parlement een woordentwist had met artiest Dominique Willaert, maar VB'er Filip Brusselmans. Regeringspartijen CD&V en Open VLD formuleerden dan weer bemerkingen bij de cultuurbesparingen van hun eigen minister-president.'Natuurlijk proberen ze ons uit elkaar te spelen', zegt Van de Wauwer. 'Ze proberen de N-VA naar rechts te duwen en ze weten dat ze daar ergens ook vatbaar voor is. Maar het zal hen niet lukken, laat ze dus maar doen.'D'Hose neemt zich voor om iedere keer de kritiek op inhoudelijk vlak te pareren. 'Ik doorprik de bubbel dat zij het beleid mee zouden vormgeven. Zij zijn natuurlijk blij wanneer we binnen de meerderheid kritisch zijn, maar ik ben niet verkozen om telkens "ja, Jambon, nee, Jambon" te zeggen.'Vlaams Belang-fractieleider Chris Janssens wuift de aantijgingen weg. 'Je moet daar geen grote strategieën achter zoeken. Er zijn inderdaad elementen in het beleid die wij goed vinden. Maar wees gerust, er is meer dan genoeg om oppositie tegen te voeren. Als Jos D'Haese wat meer naar de commissies zou gaan, dan zou hij het weten.'Janssens haalt het verweer tegen de 'asociale' Lage-Emissiezones aan. Ook de klimaataanpak en het integratiebeleid onder minister Bart Somers (Open VLD) zijn het kind van de rekening, zegt hij. 'CD&V en Open VLD hebben nu eenmaal een partner gekozen die onze richting wil opschuiven. Zij vinden het awkward dat ze verkiezingen verliezen en de kiezer voor rechtse Vlaams-nationalisten kiest.'