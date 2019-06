Hoe blijven werknemers AI en robots te slim af? 'We moeten investeren in ons brein'

Ilse Degryse Freelancejournalist

Moeten we bang zijn voor artificiële intelligentie? Pikken robots straks al onze banen in? De vrees leeft bij velen maar is ongegrond, zegt neuropsychologe en bedrijfscoach Elke Geraerts in haar boek Authentieke intelligentie. 'Op voorwaarde dat we volop beginnen in te zetten op wat ons onderscheidt van de computer: onze hersenen.'

Elke Geraerts: 'Ik geloof niet meer in work-life balance. Ik pleit voor work-life integration.' © Debby Termonia