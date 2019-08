Hilde Crevits verbreekt haar maandenlange stilzwijgen na de verkiezingsnederlaag van CD&V in mei. In De Zondagspreekt ze over de beslissing te onderhandelen over de startnota. 'Ik wil een grondig uitgewerkt regeerakkoord dat weinig ruimte laat voor interpretatie.'

Of het een moeilijk partijbureau was afgelopen maandagochtend, toen die groen licht gaf te gaan onderhandelen over de startnota van Bart De Wever, wil De Zondagweten van CD&V-voorzitter Hilde Crevits. 'Neen, dat niet. Het heeft wel lang geduurd. Veel volk, veel vragen. ... Het partijbureau heeft geoordeeld dat er voldoende zuurstof in zit [in de startnota] voor onze partij. Maar die nota is niet te nemen of te laten. Wij gaan ernstig onderhandelen.'

Dat het om een coalitie van losers gaat, zoals Vlaams Belang-voorzitter Tom Van Grieken het noemt, daar wil Crevits niet aan. 'Tom Van Grieken vergeet één iets. Zijn partij heeft 18 procent van de stemmen. Een regering heeft een meerderheid nodig. Wij hebben die, en ruim zelfs.'

Volgens Crevits houdt meegaan in de startnota niet in dat nieuwkomers anders behandeld worden dan eigen burgers. 'Wij willen geen A- en B-burgers.' Maar een van de lessen die Crevits trok uit de verkiezingsuitslag is dat de kiezer een betere balans tussen de rechten en plichten van nieuwkomers wil. 'Veel mensen vinden dat die belans doorslaat in de richting van de rechten. ... We mogen wel iets verwachten van nieuwkomers. Véél zelfs, op voorwaarde dat de nieuwkomer ook beter wordt van die maatregelen. De taal leren bijvoorbeeld.'

Crevits gaat ook nog kort in op de Vlaamse canon. 'Ik vind historisch bewustzijn heel belangrijk. Dat zit nu ook vervat in de nieuwe eindtermen van het secundair onderwijs. Wat is dan nog het meerwaarde van die canon? Maar goed, ik wil dat gesprek onbevangen voeren.'

