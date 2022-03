Aan de vooravond van de Internationale Vrouwendag had De Zondag een gesprek met Hilde Crevits, de leading lady van de Vlaamse Regering.

Dinsdag 8 maart is Internationale Vrouwendag. Een belangrijke dag, zegt Hilde Crevits stellig. 'Wereldwijd zijn er zóveel vrouwen die geen gelijke rechten genieten. Dat maakt mij kwaad. Ik ben blij met het thema van dit jaar. Emancipatie is óók een mannenzaak: zonder de mannen zullen de vrouwen nooit gelijke rechten krijgen.'

Ook seksisme is nog steeds een groot probleem, zelfs in haar eigen beroepsgroep. 'Kijk naar wat Ursula von der Leyen al twee keer heeft meegemaakt met Charles Michel. Dat is gruwelijk. Ik hoop dat Michel het thema van dit jaar ter harte neemt.'

Gevraagd naar wat vandaag de grootste uitdaging is als het gaat over gelijke rechten, aarzelt Crevits niet. 'Het glazen plafond doorbreken. Carrière maken, doorstoten naar de top, het blijft moeilijker voor vrouwen dan voor mannen. Je ziet dat in de politiek, de overheid, het bedrijfsleven, noem maar op. Dat hangt samen met de loonkloof.'

Ook in de Vlaamse Regering lijkt er op dat vlak nog werk aan de winkel. Crevits is daar namelijk de enige vrouwelijke viceminister-president. Dat vindt Crevits naar eigen zeggen 'triestig'. 'Dat meen ik echt. Dat kan véél beter.'

