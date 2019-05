opinie

'Het ware gevaar is niet de klimaatontkenner, maar de vooruitgangsoptimist'

Dirk Draulans Redacteur bij Knack

Knack-journalist Dirk Draulans overschouwt het maatschappelijk debat over de klimaatopwarming in aanloop naar het Knack-verkiezingsdebat over het klimaat.

Zelfs als we de opwarming tegen 2100 kunnen beperken tot 1,5 graad Celsius, zal de zeespiegel nog eeuwen blijven stijgen.