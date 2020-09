Hier is niks te zien.

Bestaan er naaktfoto's van mij waar mijn hoofd ook op staat? Dit is geen oproep, voor alle duidelijkheid, maar een vertwijfelde vraag die me sinds kort weer geregeld bezighoudt. Ik kan me het antwoord maar niet herinneren. Niet dat het zo heel veel uitmaakt - mijn moeder zou mijn interieur ook zonder mijn lieve gezicht meteen herkennen. Het angstvisioen nam enkele jaren geleden mijn gedachten wel vaker over op klaarlichte dag: ik zit in De afspraak en moet me tegenover Bart Schols verdedigen voor het verspreiden van naaktfoto's. Ze zijn uitgelekt, en vertroebelde versies ervan worden achter mij op de schermen in de studio getoond. In één versie zijg ik in elkaar, in een andere heb ik een praatje klaar dat overloopt van zelfvertrouwen en na de uitzending een hit wordt op sociale media. Zijn naaktfoto's het probleem van mijn generatie, of is het toch eerder gewoon weer narcisme? Niettemin, het gemak waarmee zulke foto's worden doorgestuurd, blijft verbazingwekkend - zodra je daar langer over nadenkt dan het duurt om er eentje te maken. Grindr biedt zijn gebruikers de mogelijkheid om foto's te sturen die maar voor enkele seconden zichtbaar blijven en daarna meteen worden verwijderd. Haast niemand vindt het nodig om daar gebruik van te maken. Dat zo goed als iedereen er rondstuurt, lijkt de beste verzekering dat er nooit zullen uitlekken. Maar wanneer ik er toch ooit mee in de problemen kom, zal ik moeilijk kunnen beweren dat iemand mijn vertrouwen heeft geschonden. Daarvoor was ik zelf niet altijd, euh, oordeelkundig genoeg. Mocht u er dus ooit toch van mij te zien krijgen: ik heb een buikje, daar schaam ik me misschien wel het meeste voor. Want verder zie ik er natuurlijk uit zoals ongeveer alle andere mannen ter wereld eruitzien. Het taboe rond naaktheid (en seks) is even ridicuul als krachtig. Daarom blijft het zo'n martelgang voor slachtoffers als er beelden uitlekken. De pijn - zoals soms beschreven in dappere getuigenissen - heeft iets dierlijks. Dit gaat niet meer weg, zolang technologie alleen maar meer van ons leven blijft overnemen. Niemand stuurt zo veel naaktfoto's naar elkaar als de huidige generatie tieners. Niemand is zo nieuwsgierig als zij, niemand is ook zo gevoelig. Het zijn zij die zulke foto's verder verspreiden die hard moeten worden aangepakt. Het was doodzonde dat de Democratische politica Katie Hill vorig jaar ontslag nam als Congreslid nadat naaktfoto's van haar waren gepubliceerd. Ze had gewoon moeten blijven zitten. Maar voor beroemdheden gelden helaas altijd andere, nog strengere wetten dan voor de rest van ons. Zij zullen altijd ietsje beter moeten opletten.