'Het sterrensysteem voor muziekplaten is een geweldige uitvinding'

Ik geloof niet dat ik al ooit een column over muziek heb geschreven. Ik ben daar ook nog nooit op aangesproken, dus er zit vast helemaal niemand op te wachten. Al is het veruit de indrukwekkendste vorm van cultuur, ik kan er amper over schrijven. Ik zit al een hele week te luisteren naar Quiet Signs, het nieuwe album van Jessica Pratt. Echt geweldig. Haar stem is wondermooi, de muziek is... Ik zou eigenlijk al niets origineels meer kunnen verzinnen. Om me dan toch maar één cliché te permitteren: haar n...