Live Het stemmen is afgelopen, wachten op eerste officiële uitslagen

15:28

Herstappe is de eerste gemeente in België die zijn nieuwe burgemeester kent: Leon Lowette

Hoewel het Agentschap Binnenlands Bestuur nog geen cijfers communiceerde, is het hoogstwaarschijnlijk dat Leon Lowette burgemeester wordt van Herstappe. Zijn partij Gemeentebelangen (GB-IC) haalt er volgens VRT 58,2 procent, Herstappe+, de enige andere lijst, haalde 41,8 procent.

Herstappe telt minder dan 100 inwoners en maar één stembureau. Gemeentebelangen kwam in 2012 nog als enige partij op voor de gemeenteraadsverkiezingen.

'We hebben daar weken en maanden naar toegeleefd. We hadden de laatste paar weken wel het gevoel dat we de verkiezingen zouden winnen', aldus de nieuwe burgemeester. 'We wisten dat het 4-3 zou worden omdat je de mensen in het dorp kent en je weet wie voor wie stemt. Alleen hadden we de laatste paar dagen het gevoel dat er misschien een 5-2 kon inzitten. Dan hadden we in een iets comfortabelere positie gezeten om te regeren.'

De komende zes jaar wil Lowet vooral aan de eenheid werken in het dorp. 'We hebben een heel lijstje opgemaakt maar het belangrijkste is de eenheid bevorderen. Vierentwintig jaar geleden heb ik voor de eerste keer meegedaan aan de verkiezingen en heeft dat een wrang gevoel gegeven aan de mensen. Ik wil niet dat het weer zolang duurt. Ik hoop dat binnen het jaar, of maximum een paar jaar, die verzoening er terug is en dat de plooien terug glad gestreken zijn.'