Ja, de Belgische ploeg is oud. En toch zullen de buitenlandse media niet verbaasd zijn als de Rode Duivels het EK winnen. 'Wanneer je in de spelerstunnel Courtois, De Bruyne, Tielemans en Lukaku in de ogen kijkt... Tja.'

De eerste tricolore vlaggen hangen aan de ramen: vrijdag begint het EK voetbal. Bij zo'n groot landentoernooi publiceren voetbalmedia wereldwijd een speciale editie waarin ze de deelnemende ploegen tot op het bot analyseren. Knack las 25 doorlichtingen - van Der Kicker en Soccer 360 tot A Bola en Onze Mondial - met de focus op één team: de Rode Duivels. Wat vinden de Duitse, Spaanse of Engelse kenners écht? Een SWOT-analyse, door buitenlandse ogen. Er valt in de buitenlandse doorlichtingen niet aan te ontsnappen: België is een vijfsterrenploeg. In klassementen met de grootste kanshebbers prijken de Rode Duivels meestal bovenaan, samen met Frankrijk. De belangrijkste outsiders zijn Engeland, Spanje en Portugal. 'Sinds de aanstelling van Roberto Martínez in 2016 heeft België maar vier keer verloren', begint de lofzang van de Britse voetbalwebsite Squawka. 'Een sublieme ploeg die overloopt van scorend vermogen en defensieve stevigheid: vind maar eens tegenstanders die de Belgen kunnen stoppen op Euro 2020. Hoewel ze telkens in dezelfde formatie spelen, kunnen ze je op talloze manieren verslaan. Als ze ook nog Eden Hazard in vorm weten te krijgen, komt daar het opmerkelijkste talent van het Europese continent bovenop.' The Guardian rangschikt sinds de kwalificatiecampagne de indrukwekkendste teams in de aanloop naar Euro 2020. De Belgen kamperen al een poos op nummer één. Denemarken, een van hun tegenstanders in de poulefase, staat verrassend op de tweede plek. Het dominante België 'kan eventueel van Frankrijk, Duitsland of Engeland verliezen. Tegen iedere andere tegenstander is een zege logisch', vindt Eurosport. Er zitten geografische tendensen in de lof voor België. Engelstalige media zijn zo lyrisch over de Rode Duivels dat je er ongemakkelijk van wordt. 'Een van de beste ploegen van het toernooi, met tonnen star power. Wanneer je in de spelerstunnel Thibaut Courtois, Kevin De Bruyne, Youri Tielemans en Romelu Lukaku in de ogen kijkt... Tja', verzucht The Independent. Daily Mail schrijft opgelucht dat Engeland de Belgen normaal pas treft in de finale. Wellicht liggen onze interlands tegen Engeland, Schotland en Wales bij die journalisten nog vers in het geheugen. Nederlandse, Italiaanse of Duitse bladen zijn enthousiast maar voorzichtiger. De Fransen klinken zelfs een beetje schamper. L'Équipe heeft het over 'België, het net-nietteam' en zet in chocoladeletters op de cover: 'Alle landen zijn jaloers op Frankrijk.' Fotoredacteurs wereldwijd illustreren de sterkte van de Rode Duivels bij voorkeur met een dreigend in de lens kijkende Romelu Lukaku - hij is het gezicht van de Belgen. Zijn moordenaarsblik, die hij doorgaans opzet nadat hij een belangrijk doelpunt heeft gemaakt, zien we op de covers van So Foot, Mundo Deportivo en Match of the Day Magazine. Volgens voetbalblad FourFourTwo wordt Lukaku de topscorer van het EK. 'De groep van België - met naast Denemarken ook Rusland en Finland - zal hem voldoende kansen bieden om zijn totaal nog voor de knock-outfase hoog op te laten lopen. Lukaku zal vlotjes minstens vijf doelpunten maken, op assist van De Bruyne. Zijn statistieken als international spreken voor zich.' Der Kicker merkt op dat 'de aanvallende reus van Internazionale iedere verdediging in de problemen brengt, ruimte maakt voor zijn medespelers en, anders dan vroeger, over een uitstekende visie en dito passgevoel beschikt. Ook op de geweldige afstandsschoten van De Bruyne, Hazard, Tielemans en Dries Mertens kunnen de Belgen rekenen.' Nog een andere Duitse stem, Sport Bild, noemt Lukaku 'een talent zoals er eens per eeuw één opstaat. Een kleerkast, ondanks zijn 1,94 meter snel als een intercitytrein en lichtvoetig als een prima ballerina.' In Spanje beschouwt Marca Kevin De Bruyne als de belangrijkste Rode Duivel. 'Hij maakt de spelers rond hem sterker. De Bruyne is een altruïst. Hij heeft een extra paar ogen die zien wanneer teamgenoten in de problemen komen en steekt graag de handen uit de mouwen. Zonder hem zou Manchester City nooit zo succesvol geweest zijn.' Ook het Nederlandse ELF Voetbal zoomt in op De Bruyne: 'Wij adviseren de grens met België voorbij Drongen te leggen. Wat hadden we De Bruyne graag erbij gehad. Schieten, passen, meters maken, voorzetten, openingen vinden, met links én met rechts: wat kan de roodste Duivel eigenlijk níét?' Volgens de Zweden van Aftonbladet Sportbiblar zal nog een andere Rode Duivel ons kampioen maken: 'Thibaut Courtois heeft net voor het EK de topvorm te pakken. Dat maakt België vanzelf een titelkandidaat. Angst of zenuwen voelt hij niet, Courtois is een en al meesterschap. Een matchwinnaar.' Sport Bild houdt het hierop: 'Beweeglijke linkspoot met geweldige reflexen. Heerst over het strafschopgebied. Is soeverein bij hoge ballen en komt met perfecte timing uit.' De jaren op de teller, vooral bij de verdedigers, zijn het struikelblok voor de Belgen. In Portugal heeft A Bola het nog beleefd over een 'ervaren lichting die wil bewijzen waarom ze als een gouden generatie bekendstaat', maar in andere voorbeschouwingen gaat het over 'de zwanenzang', 'de laatste kans' en 'het onverbiddelijke tikken van de klok'. The Sportsman noemt de Belgen 'een getalenteerde groep in een race tegen Vadertje Tijd. Jan Vertonghen, Dries Mertens, Thomas Vermaelen, Axel Witsel, Eden Hazard en Christian Benteke zijn dertigers, Kevin De Bruyne bereikt die mijlpaal deze zomer. Bij de dertigjarige Eden Hazard is de achteruitgang al ingezet. Als België dit EK of het WK van 2022 niet wint, zal het zich bij Engeland voegen als het zoveelste land met een gouden generatie die het op het grote toneel liet afweten.' Volgens The Athletic dreigen de Belgen als 'eeuwige onderpresteerders' de geschiedenis in te gaan. 'Het elftal is sinds het WK van 2018 in Rusland op meerdere posities verzwakt. Jason Denayer kwam in plaats van Vincent Kompany, en nog belangrijker: Vertonghen en Toby Alderweireld zijn niet meer betrouwbaar met ruimte in hun rug.' Der Kicker noemt Vertonghen, Alderweireld en Vermaelen zonder pardon 'voorbijgestreefd'. Een oplossing is niet in zicht. 'Mogelijke vervangers, zoals Dedryck Boyata, missen eenvoudigweg de internationale klasse van de spelers die hen voorgingen. Bovendien krijgen de Belgen het moeilijk tegen fysiek robuuste tegenstanders die de creativiteit van de ploeg in de kiem smoren', stelt het Duitse sportblad, dat wellicht op het gelijkspel tegen Tsjechië in maart doelt. In de Verenigde Staten vreest Fox Sports dat een jaar uitstel wegens de pandemie de kansen van de Belgen de doodsteek heeft gegeven, maar volgens ESPN zijn de Belgische gebreken niet louter toe te schrijven aan ouderdom. 'Als Yannick Carrasco en Thorgan Hazard je flankverdedigers zijn, ben je kwetsbaar. Oudjes als Vertonghen en Alderweireld kunnen dat niet belopen.' ESPN vraagt zich af hoezeer de nederlaag tegen Frankrijk op het vorige WK erin heeft gehakt. 'Wordt dat een psychologische hindernis?' Een doorwrochte analyse door Forbes haalt een vergeten statistiek boven water: België is in zijn laatste elf duels vijf keer op achterstand gekomen, de oefeninterlands van vorige week niet meegeteld. Het zakenblad geeft daar een positieve draai aan, want meestal werden die matchen wel gewonnen. 'De Rode Duivels zijn niet langer het doldrieste team dat op het laatste WK naar brons stormde en onderweg wonderen verrichtte tegen Japan en Brazilië. Het is volwassen geworden. De modus operandi werd zakelijker, al leidt dat soms tot zelfgenoegzaamheid.' In Oostenrijk verbaast het Laola1 dat Roberto Martínez zo veel twijfelgevallen heeft geselecteerd. 'Witsel viel in januari uit bij Dortmund met een gescheurde achillespees, Hazard is sinds november 2019 niet meer fit genoeg geweest voor interlandvoetbal. En daar komt nog De Bruyne bij, die een oogkas brak in de finale van de Champions League.' De Bruynes fitheid is uiteraard een thema in de voorbeschouwingen. Haalt hij het EK, en zo ja: in welke vorm? 'Geeft De Bruyne niet thuis, dan mag je een kruis maken over de kansen van de Belgen', meent Corriere dello Sport. Volgens World Soccer hangen de kansen van de Rode Duivels sterk af van Eden Hazard. 'Blessures hielden hem bijna het hele seizoen aan de kant. Stond hij wel op het veld, dan was hij niet op zijn best. Twijfel is gewettigd.' Voetbal International begrijpt waarom Axel Witsel toch de selectie haalde. 'Het zegt alles over zijn status binnen de groep. De Bruyne, Lukaku, Hazard, Tielemans en Mertens zijn grote talenten, maar slechts één speler is onvervangbaar. Dat is de metronoom van de ploeg, de onzichtbare Witsel, die met zijn efficiënte en simpele oplossingen cruciaal is voor de balans.' Sport Bild gelooft niet dat Witsel in vorm kan zijn na zo'n blessure. 'De centrale middenvelder brengt het Belgische spel in evenwicht door zijn ervaring en zijn rust', lezen we. De interlands waarin Witsel vervangen werd door Tielemans en Leander Dendoncker konden het Duitse blad niet overtuigen. Een kwalijke trend heeft veel buitenlandse sportmedia aangestoken: ze geven volop goktips en -noteringen. De wedkantoren houden ernstig rekening met een Belgische overwinning en zijn dus niet gul. Dat de Rode Duivels de tweede ronde bereiken, wordt gezien onze zwakke poule een veilige gok genoemd. The Sun spreekt van 'een formaliteit'. Sport Bild verwacht dat België pas in de kwartfinale op ernstige tegenstand zal stoten. Tussen de oude bekenden in de Belgische selectie ontwaart men in het buitenland twee interessante nieuwkomers. 'Youri Tielemans, een prachtige aanvulling op de sterrencast waar Roberto Martínez al over beschikte, is hongerig en klaar om door het plafond te breken', oordeelt het Amerikaanse Soccer 360. 'Na zijn ongelooflijke seizoen zou het ons verbazen als de middenvelder van Leicester niet in de basiself staat - gekoppeld aan Witsel of De Bruyne', staat in Match! te lezen. 'Tielemans is de toekomst van het Belgische voetbal,' vindt ook het Portugese SAPO Desporto. 'Hij zíét het, hij maakt het verschil.' Het kanonschot waarmee Tielemans de Engelse FA Cup besliste, keert in meerdere buitenlandse doorlichtingen terug. The Guardian ziet hem een gevaarlijk duo vormen met De Bruyne: 'Beiden geven graag risicopasses en dicteren het tempo. Ze vinden elkaar vlot.' Volgens BeSoccer, een Spaanse site die sterk inzet op data, ogen Lukaku en Tielemans vandaag sterker dan in de zomer van 2020. Toch waarschuwen de Spanjaarden: Tielemans heeft dit seizoen 4438 minuten gespeeld. Binnen de grootste vijf competities halen maar vijf spelers een langere speeltijd. Verrassend veel aandacht gaat naar aanvaller Jérémy Doku. 'De negentienjarige is de jongste speler in de selectie, maar hij is er klaar voor. Doku maakte indruk in zijn debuutseizoen bij Rennes en was in maart de Man van de Wedstrijd in de interland tegen Wit-Rusland. Lukaku, Eden Hazard en Michy Batshuayi staan hoger in de pikorde, maar Doku zal snel in aanmerking komen voor een basisplaats. Een snelle dribbelaar die over de flank vliegt', looft Talksport. Aftonbladet Sportbiblar klaagt dat 'de bikkelharde concurrentie' bij de Rode Duivels Doku op de bank houdt: 'Belgiës volgende superster is aalvlug en vlijmscherp. Technisch bekwaam en sterk in een-tegen-eensituaties, al scoort hij te weinig. Deze dribbelkont is de joker van de Belgen.' Ook Daily Mail looft Doku en ziet een Batshuayi 'die makkelijk afwerkt en onherkenbaar is vergeleken met hoe we hem kennen bij Crystal Palace. Een ploeg met zo veel keuzemogelijkheden in de aanval lijkt voorbestemd om tot het einde mee te gaan op een groot toernooi.' De Rode Duivels lijken voorspelbaar en weinig flexibel. FourFourTwo vraagt zich af: 'Wat gebeurt er als de verouderde achterlijn van de Belgen een goal slikt in een knock-outmatch? Is er een alternatief wanneer ze achterstaan? Marouane Fellaini kunnen ze niet meer van de bank halen als een deus ex machina: hij stopte als international.' World Soccer is het daar roerend mee eens. 'Courtois, Witsel, De Bruyne en Lukaku vormen de ruggengraat van Belgiës compacte 3-4-3. Voor de meeste posities staan er direct inzetbare vervangers klaar, maar Martínez heeft geen plan B.' ELF Voetbal vreest voor problemen vanwege de carrièreplanning van de bondscoach. 'Als er geen rook is zonder vuur, wordt het tijd dat de brandweer een bezoek brengt aan het huis van Roberto Martínez in Waterloo. Al sinds het WK van 2018, waarin hij België naar brons leidde, gonst het van de geruchten over een vertrek. Saudi-Arabië, Celtic, Arsenal, FC Barcelona: allemaal worden ze genoemd als potentiële nieuwe werkgever.' Ook Marca gaat ervan uit dat Martínez na het EK andere oorden zal opzoeken. De sportkrant, waaraan hij vorige week een groot interview gaf, denkt aan de Spaanse nationale ploeg. Dat Martínez ervoor pleitte om voor dit EK 26 spelers te mogen selecteren, beschouwt Onze Mondial als een teken van zwakte: een sterk voetballand moet probleemloos genoeg fitte topspelers kunnen vinden. Het Franse blad koppelt dat aan een vernietigende reportage over de Belgische competitie: 'Die is in verval en wordt geplaagd door sportieve en extrasportieve problemen.' Mundo Deportivo slaat en zalft over het thuisvoordeel dat de Belgen missen omdat ons land zich niet kandidaat stelde om het EK te ontvangen - hetzelfde geldt voor Frankrijk, de andere topfavoriet. 'Dat kan een handicap zijn, maar het kan ook in je voordeel spelen', meent de Spaanse sportkrant. 'Voor eigen publiek zullen Denemarken en Rusland gedwongen worden zich aanvallend te tonen, terwijl de Belgen dodelijk zijn wanneer je hun ruimte geeft.' Ten slotte is er de studie van het Zwitserse CIES Football Observatory, een onafhankelijk onderzoekscentrum rond voetbaldata. Dat voorspelde de winnaar van het EK door per spelersgroep het gemiddelde aantal gespeelde minuten in topcompetities te nemen en dat af te wegen tegen de gemiddelde leeftijd. Het resultaat: zeven landen maken méér kans om het EK te winnen dan België.