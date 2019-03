Het menstruatietaboe: 'Niets om voor te juichen, die nieuwe menstruatie-emoji'

Een falafel. Een parachute. Een flamingo. Het zijn maar 3 van de 230 nieuwe emoji's die onlangs werden gelanceerd door het Unicode Consortium, de organisatie die officieel bepaalt met welke emoticons wij kunnen communiceren. Op de lijst staat ook een druppel bloed. Die staat symbool voor twee dingen: bloeddonatie en menstruatie. Dat laatste is een idee van liefdadigheidsorganisatie Plan International, die al lang pleit voor zo'n emoji om het taboe rond menstruatie te doorbreken. De laatste jaren zijn er wel meer initiatieven die komaf willen maken met de schaamtegevoelens die daarover leven. Zo was er anderhalf jaar geleden voor het eerst een reclamespot voor maandverband (van Libresse) met écht bloed. En het modemerk Monki lanceerde onderbroeken met daarop duidelijke boodschappen als ' Periods are cool' en ' Bloody queen'.

...