Het leven van Griet De Bock: de zangeres die van de aardbol verdween

Ze was de eerste rock-'n-rollzangeres van België. Een wilde vrouw, die met talent keet schopte. Tot ze plots wég was. Dit is het verhaal van Kate.

Griet De Bock voor haar jonge portret. 'Ze was een verschijning. Als ze ergens binnenkwam, vielen de gesprekken stil.' © Saskia Vanderstichele