Hét Knack-interview met Etienne Vermeersch uit 1988: 'De huidige vorm van het kapitalisme is onhoudbaar'

In oktober (1988, nvdr.) vergastte elk televisiestation zijn kijkers dagelijks op beelden over de bevrijding van twee grijze walvissen die vast zaten in het ijs van Alaska. De Reddingsoperatie trok niet alleen cameraploegen naar het intussen wereldberoemde Eskimoplaatsje Barrow; de Verenigde Staten en de Sovjet-Unie zetten de grote middelen in en milieuactivisten, militairen, wetenschappers en Eskimo's sloegen de handen in elkaar. Honderdduizenden dollars werden besteed aan de actie, en de Amerikaanse president Ronald Reagan informeerde drie keer daags naar de stand van zaken. Zoveel medeleven viel geen mens eerder te beurt. Maar de walvissen werden bevrijd en de hele wereld haalde opgelucht adem voor het beeldscherm. Verderop jagen diezelfde Verenigde Staten en de Sovjet-Unie op de grijze walvissen, en door de op de spits gedreven milieuproblemen zijn tientallen diersoorten bedreigd. En het overgrote deel van de wereldbevolking lijdt honger.

