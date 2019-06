De kans is groot dat u straks niet alleen zonnebrand en slippers in uw reiskoffer propt, maar ook een stapel boeken. En goed ook, want ze maken u tot een beter mens. De boeken, niet de slippers.

U kent ze wel, de lijstjes met boeken die het leven van BV's allerhande veranderd hebben. De VRT legt de vraag elke zondag voor aan een bekende kop, waardoor we nu weten dat radiopresentator Anja Daems dankzij Kalme chaos van Sandro Veronesi plots begreep 'waarom mensen bepaalde dingen doen'. Zelf had ik zo'n aha-erlebnis een jaar of vijftien geleden, bij het lezen van Thérèse Raquin van Emile Zola. Mijn verwachtingen waren niet hooggespannen: het was eerder een kwestie van snel iets van die verplichteboekenlijst af te vinken. Maar nooit eerder had ik me zo één gevoeld met een verlamde - en toegegeven: erg vervelende - vrouw die ( spoiler alert!) ontdekt dat haar schoondochter en dier minnaar samen haar enige zoon hebben gedood. Het nieuws verscheurt haar totaal, maar ze kan niets doen want ze is, u las het al, volledig verlamd. Het klinkt absurd, maar tot o...