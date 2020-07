Acteur Vincent Rietveld (De Warme Winkel) en programmeur Lisa Wiegel (de Brakke Grond) bedachten een coronaproof theaterfestival: het Peepshow Palace Festival.

U bezocht een peepshow en dacht: bingo! Of raakte u ergens anders geïnspireerd? Vincent Rietveld: Net voor de coronacrisis repeteerden we aan Een oprechte ode aan de ironie. Vervolgens moesten we de première annuleren. Daar zit je dan. 'Als we nu eens een theater bouwen dat aan alle coronamaatregelen voldoet', stelde mijn collega Ward Weemhoff voor. Bij De Warme Winkel denken we graag out of the box en na een eerste brainstormsessie stapten we met het peepshowidee naar De Man Met De Hamer, een constructiebedrijf in Diemen (een gemeente vlak bij Amsterdam, nvdr) dat veel ervaring heeft met bijzondere decors en interieurs maken. Amper drie maanden later staat het theater er. Hoe hebben jullie dat klaargespeeld? Rietveld: Door met de juiste mensen in zee te gaan. En door als organisatie net groot genoeg te zijn om zo ambitieus te kunnen denken, maar ook klein genoeg om flexibel te kunnen opereren. Het Vlaamse cultuurhuis De Brakke Grond in Amsterdam bleek onze perfecte sparringpartner. Lisa Wiegel: We zijn net gek genoeg. (lacht) De vraag van De Warme Winkel bereikte ons via het Vlaams-Nederlandse theatercollectief BOG, dat bij ons in residentie zat. En ook wij waren het wachten moe. De honger naar samen kunst en theater beleven is erg groot. Dus stelden we onze zaal ter beschikking en vulden het Peepshow Palace Festival mee in. Hoe ziet die zaal er nu uit? De tekening op jullie site oogt als een moderne versie van Shakespeares theater The Globe. Rietveld: Wanneer je de zaal betreedt, zie je een grote, witte arena. Twee verdiepingen hoog, gemaakt van Italiaans populierenhout. Elke rij is opgebouwd uit smalle hokjes. De structuur van die hokjes lijkt een beetje op de stellingen in Gammawinkels waarop alle koopwaren staan. In elk hokje zit een raampje dat uitkijkt op de scène. Elk raampje kan afgesloten worden met plexiglas. Er zijn 94 zitplekjes. Wiegel: De scène zelf bestaat uit een draaiende vloer. Die kregen we van de Vlaamse performancegroep Ontroerend Goed. Wat krijgen we te zien op dat draaiende podium? Rietveld: Ward Weemhoff speelt met Marien Jongewaard en Marieke de Zwaan Alleen Samen. Het is een shakespeareaanse tragikomedie die zich afspeelt in de zorg. Er komt ook wat porno bij. Het wordt echt geweldig! Er zijn dagelijks drie voorstellingen. We brengen onder meer muziek van Mauro Pawlowski en Spinvis, toneel van Toneelhuis, Dood Paard en Sexyland en comedy van Ronald Snijders. Wiegel: Ik voegde aan het programma jonge kunstenaars toe die hard in de klappen deelden omdat ze dit voorjaar met hun eerste grote productie in première zouden gaan, zoals de Vlaamse theatermaker Benjamin Abel Meirhaeghe. Wat gebeurt er met de constructie na de pandemie? Rietveld: We hebben dit theater gebouwd omdat we ook tijdens een tweede besmettingsgolf willen blijven spelen. In Nederland én in Vlaanderen. We maken plannen om de Peepshow Palace in Antwerpen en Brussel neer te poten. Ook daar willen we het samenzijn vieren en iedereen de kans geven om eindelijk eens een echte peepshow te bezoeken. (schaterlach)