Het cdH is bereid om mee te werken aan het voorstel van de socialistische partijvoorzitters om een klassieke tripartiteregering op de been te brengen, ook al beschikt die formule niet over een meerderheid.

De partij vindt het een verbetering tegenover de huidige situatie waarin de regeringspartijen maar over 38 van de 150 Kamerzetels beschikken.

'Laat het duidelijk zijn, over tien dagen lopen de volmachten af. Dan volgt ook het einde van de superkern en de brede steun voor de huidige regering. Dit terwijl ons land snel nood heeft aan een sterk relanceplan. Er komen heel wat faillissementen op ons af en helaas gaan er heel wat jobs verloren. Het status quo is niet meer mogelijk', zegt cdH-voorzitter Maxime Prévot.

De voorzitter van de humanisten (de vroegere Franstalige christendemocraten) heeft het rapport van Paul Magnette en Conner Rousseau nog niet ontvangen, maar hij staat open voor hun voorstel voor een klassieke tripartite (sociaaldemocraten, liberalen en christendemocraten), ook al levert die nog geen parlementaire meerderheid op. 'Het is in elk geval beter dan de huidige situatie', zegt hij. 'Ik denk dat het een constructief scenario zou kunnen zijn waarbij de meerderheid tussen nu en september in stappen uitgebreid wordt. Als er, gezien de hoogdringendheid, in de komende dagen zo'n stap gezet kan worden, zou het cdH daarmee kunnen instemmen.'

De partij vindt het een verbetering tegenover de huidige situatie waarin de regeringspartijen maar over 38 van de 150 Kamerzetels beschikken.'Laat het duidelijk zijn, over tien dagen lopen de volmachten af. Dan volgt ook het einde van de superkern en de brede steun voor de huidige regering. Dit terwijl ons land snel nood heeft aan een sterk relanceplan. Er komen heel wat faillissementen op ons af en helaas gaan er heel wat jobs verloren. Het status quo is niet meer mogelijk', zegt cdH-voorzitter Maxime Prévot. De voorzitter van de humanisten (de vroegere Franstalige christendemocraten) heeft het rapport van Paul Magnette en Conner Rousseau nog niet ontvangen, maar hij staat open voor hun voorstel voor een klassieke tripartite (sociaaldemocraten, liberalen en christendemocraten), ook al levert die nog geen parlementaire meerderheid op. 'Het is in elk geval beter dan de huidige situatie', zegt hij. 'Ik denk dat het een constructief scenario zou kunnen zijn waarbij de meerderheid tussen nu en september in stappen uitgebreid wordt. Als er, gezien de hoogdringendheid, in de komende dagen zo'n stap gezet kan worden, zou het cdH daarmee kunnen instemmen.'