'Het AfricaMuseum puilt nog altijd uit van de roofkunst'

Je zou de plaats van afspraak als een cliché kunnen bestempelen. Toch is het niet de als vanouds bruisende Matongéwijk die Mireille-Tsheusi Robert naar de koffiebar aan de Naamsepoort heeft gelokt. Het metrostation Naamsepoort geeft sinds een half jaar uit op het Lumumbaplein, een nieuwkomer in de hoofdstedelijke wegenatlas waar de Belgisch-Congolese activiste jarenlang voor gevochten heeft. Niet zonder trots zal ze voor de fotograaf poseren bij het infopaneel over de allereerste premier van de onafhankelijke republiek Congo, brutaal vermoord na machinaties waarin Belgen een groot aandeel hadden. Als het van haar afhangt, komt er straks nog een monument voor Patrice Emery Lumumba bij.

