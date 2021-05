Mogelijk zal het Antwerpse Zorgbedrijf - dat duizenden serviceflats en tientallen dienstencentra en woonzorgcentra omvat - binnenkort private investeerders kunnen zoeken.

Als het Vlaams Parlement binnenkort een decreet stemt dat dat toelaat, zal het Zorgbedrijf private investeerders kunnen zoeken. Volgens het stadsbestuur moet de herstructerering van het Zorgbedrijf een verdere uitbreiding en het behoud van kwaliteitszorg mogelijk maken. Volgens Groen en PVDA gaat het om een privatisering en commercialisering waarvan cliënten én personeel het slachtoffer zullen worden.

De hervorming kreeg maandag groen licht ondanks voorafgaand vakbondsprotest en ondanks de aankondiging van PVDA dat die partij naar de gouverneur stapt omdat het onwettig zou zijn dat de beslissing wordt genomen nog voor het corresponderende decreet er is.

Ook inhoudelijk had PVDA, net als Groen, kritiek. 'Een kwart van de vastgoedpoot van het Zorgbedrijf zal worden verkocht aan private commerciële partners', stelt PVDA-raadslid Lise Vandecasteele. 'Die gaan rendement verwachten en steeds meer winst willen maken. Als Zorgbedrijf ben je daar dan aan gebonden.'

'De kleinschalige zorg die nodig is, staat haaks op het snel uitbreiden en de concurrentielogica', verwoordt Groen-raadslid Karen Maes het. 'De kwaliteit en toegankelijkheid dreigen het slachtoffer te worden, en dus ook de zorgbehoevende én het personeel, als de zorg niet langer centraal staat.'

Afscheidnemend schepen van Gezondheidszorg Fons Duchateau (N-VA) had het over 'bangmakerij' van de linkse oppositiepartijen. 'Wat we echt gaan doen, is private partners laten meebouwen aan kwaliteitszorg in Antwerpen én daarbuiten', zegt hij. 'We willen de zorg haalbaar en betaalbaar houden voor iedereen. We garanderen ook dat de werknemers er niet op achteruit gaan.'

Ook coalitiepartner Vooruit liet weten de beslissing te steunen. 'Een schaalvergroting buiten Antwerpen zorgt ervoor dat binnen Antwerpen kleinschalige zorg kan worden gegarandeerd', zegt raadslid Tatjana Scheck. 'Er komen ook meer publieke middelen vrij voor meer "handen aan het bed".'

