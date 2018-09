Herman Van Rompuy: 'Niets in het leven is onomkeerbaar, zelfs brexit niet'

De voormalige premier en president van de EU analyseert dat het probleem van brexit zit in de Noord-Ierlandse kwestie. 'De oplossing daarvoor zal een voorafname van zijn op de toekomstige relaties tussen het VK en de EU.' De uitspraak van Theresa May dat 'geen deal beter is dan een slechte deal' is absurd, geeft Van Rompuy toe aan de reporter van De Zondag, maar hij waarschuwt dat de situatie nog absurder zal worden. 'Stel nu dat May zonder deal naar het parlement moet. Dan zal dat parlement neen stemmen. Of anders uitgedrukt: neen tegen de neen van May. Wat dan? Dan komen er allicht nieuwe verkiezingen. Of zelfs een nieuw referendum.' Hij concludeert: 'Niets in het leven is onomkeerbaar, zelfs de brexit niet. Dat zeg ik altijd tegen mijn Britse vrienden.'

In het interview gaat Van Rompuy ook in op de migratiekwestie in eigen land. Dat is volgens hem geen existentiële kwestie. 'De eurocrisis, die was existentieel. ... Ook de vluchtelingenkwestie in 2015 was precair.' Toch wil hij de situatie niet onderdoen: 'Migratie is een zorg van veel mensen, dat moeten we ernstig nemen.' Maar Van Rompuy wil niet uitwijden over 'het Australische model', dat door de N-VA naar voren wordt geschoven als oplossing. 'Als ik over het Australische model uitspraken zou doen, bega ik dezelfde fout als de voorzitter van N-VA: met gebrek aan kennis praten'.

Lees het volledige interview met Herman Van Rompuy in De Zondag.