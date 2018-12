Herman Van Rompuy: 'De N-VA heeft Vlaams Belang eigenhandig weer tot leven gewekt'

Even bedachtzaam en spaarzaam als hij haiku's schrijft, stelde Herman Van Rompuy (CD&V) het voorbije jaar zijn Anti-memoires te boek. Ook daarin staat geen woord of naam te veel. Integendeel, de voormalige voorzitter van de Europese Raad noemt de politici die hij opvoert haast nooit bij naam. Aan het vereffenen van oude rekeningen heeft hij naar eigen zeggen geen behoefte, en hij gelooft helemaal niet dat historici veel aan zijn versie van de feiten zouden hebben. Ook over de politieke actualiteit wil hij tegenwoordig niet al te veel meer kwijt, alleen al omdat hij zijn zoon Peter en broer Eric, die respectievelijk in het Vlaams Parlement en de Kamer zitten, geen stok tussen de spaken wil steken. Maar hou dat maar eens vol tijdens de Marrakesh-crisis en wanneer de Europese Unie kreunt onder de brexitcapriolen. 'Vandaag houden we ernstig rekening met scenario's die een halfjaar geleden nog absurd leken', zegt Van Rompuy als we hem treffen in zijn Brusselse kantoor in het gebouw waar ook het Wilfried Martens Centre for European Studies huist. 'Dat belooft voor wat er nog zal komen.'

