Herman Reynders (61) legt op 1 februari vervroegd zijn ambt van gouverneur van Limburg neer. "Na 30 jaar politiek is het goed geweest", zegt hij woensdag in Het Belang van Limburg.

De handelsingenieur die een jaartje lesgaf en de 17 daaropvolgende jaren opklom tot secretaris bij De Voorzorg Limburg, startte zijn politieke carrière in 1989 als gemeenteraadslid voor de socialisten in Hasselt. Vanaf 1995 was hij er schepen van Financiën en vanaf 1998 burgemeester. Hij zat 2,5 jaar in het Vlaams Parlement om in de herfst van 2009 gouverneur van Limburg te worden. 'In principe had ik nog tot mijn 65ste verjaardag, in 2023, gouverneur kunnen blijven. Maar het is goed geweest. De nieuwe Vlaamse regering is gestart en de meerjarenplanning van de Limburgse deputatie is klaar. Voor mij is dit het geschikte moment om ermee te stoppen en andere dingen te gaan doen', zegt Reynders.

Afgezien van het ambassadeurschap van basketbalclub Hubo Limburg United heeft Reynders nog geen concrete toekomstplannen. Het is afwachten wie zijn opvolger wordt, want ook Oost-Vlaanderen en Vlaams-Brabant krijgen een nieuwe gouverneur, aldus de krant nog.