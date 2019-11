De indieners van het voorstel om de abortuswet aan te passen, hebben halfslachtig werk geleverd, vindt medisch jurist Herman Nys. 'Alsof ze niet in hun eigen uitgangspunt geloven.'

De hervorming van de abortuswet is nog niet goedgekeurd of de Open VLD heeft al een wetsvoorstel klaar om de euthanasiewet uit te breiden. Parlementsleden nemen de vlucht vooruit in de hoop die ethische dossiers nog in beweging te krijgen voor er een nieuwe federale regering is gevormd. Daarbij wordt vaak gerefereerd aan de hoogdagen van de paars-groene regering-Verhofstadt I, die voor een doorbraak zorgde in een aantal netelige ethische dossiers. 'Totaal onvergelijkbaar', zegt emeritus professor medisch recht Herman Nys (KU Leuven), een van de geestelijke vaders van de patiëntenrechtenwet. 'Paars-groen ging niet over één nacht ijs. De euthanasiewet, bijvoorbeeld, kwam er pas na jaren van diepgaande debatten en hoorzittingen. De wetswijzigingen die vandaag worden voorgesteld, zijn eerder door ideologie en emoties ingegeven dan door rationele overwegingen. Aanvankelijk dacht ik nog dat het gezond verstand na wat bezinning zou terugkeren, maar dat is dus niet het geval. Integendeel, er heerst op dit moment een klimaat waarin parlementsleden lijken te denken dat alles kan.'

...