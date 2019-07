Herman De Croo (Open VLD) neemt op 31 juli ontslag als Vlaams parlementslid. Daarmee komt een een einde aan de decennialange parlementaire carrière van De Croo.

De Croo bevestigt dat aan Belga. 'Ik heb 51 jaar en 4 maanden ononderbroken in een parlement gezeten. Maar ik word 82 in augustus. Ik maak graag plaats voor een heel gedreven kracht en een bekwame madam (Freya Saeys, nvdr.)', aldus De Croo.

Op 26 mei sprong Herman De Croo opnieuw over bijna alles en iedereen om vanop de 27ste plaats verkozen te geraken op de Oost-Vlaamse Open VLD-lijst voor het Vlaams Parlement. Aanvankelijk was de blauwe nestor niet van plan zijn zitje op te nemen in het Vlaamse halfrond, maar om te vermijden dat Filip Dewinter (Vlaams Belang) op 18 juni de openingszitting in het Vlaams Parlement zou leiden, nam hij toch (even) zijn mandaat op. Nadien zou hij ontslag nemen en plaats maken voor eerste opvolger Freya Saeys.

Zijn ontslagbrief heeft hij nog niet ingediend, maar dat zal hij binnenkort wel doen, zo verzekert De Croo aan Belga. 'Ik ga aan de diensten laten weten dat ik ontslag neem vanaf 31 juli. Wanneer Freya dan de eed kan afleggen, weet ik niet, maar ik denk dat mijn kiezers niet ontgoocheld zullen zijn dat ik plaats maak voor een gedreven jonge kracht', legt De Croo uit.

De Croo, die binnenkort 82 wordt, neemt dus afscheid van de actieve politiek. Zijn partij moet nog wel een gecoöpteerde senator aanduiden, maar daarvoor is De Croo naar eigen zeggen geen kandidaat. 'Ik heb nooit iets gevraagd aan mijn partij en ik ga niet weg met een compensatie', klinkt het.

Toch zal De Croo vanaf augustus niet meteen in een 'zwart gat' vallen. 'Zal ik het missen? Ik weet het niet. Ik heb nu nog wel de Pavlov-reflex om drie dagen per week naar Brussel te gaan. Maar ik heb nog erg veel ander werk. Ik reis nog veel naar het buitenland. Ik ga binnenkort naar Congo. Ik ben voorzitter van verschillende organisaties (o.a. Internationaal Automobielcentrum Autoworld veteran cars, de Cardiologische Stichting Prinses Liliane en het Belgisch Referentiecentrum voor Expertise voor Centraal-Afrika). Ik krijg ook nog 3200 uitnodigingen per jaar, waarvan ik inga op 800 invitaties', aldus De Croo. 'Ach, mijn laatste echte verlofdag was in 1991. Nu kan ik eindelijk gewoon voltijds bezig zijn. Ik blijf wel acht dagen per week actief. Gelukkig mag ik nu, na mijn halsoperatie (De Croo werd in 2018 geopereerd na een val in Congo, red.), opnieuw paardrijden. Dat doe ik met mijn zoon Alexander en het is één van de geneugten van het leven', besluit De Croo.