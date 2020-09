'Er is een dode gevallen na een politie-optreden. Dit verdient altijd, maar dan ook altijd een grondig onderzoek. Elke poging om het onder de mat te vegen, moet kei hard worden aangepakt. Als jullie niet op de hoogte waren van de feiten, doet mij vermoeden dat er een aantal zaken doelbewust werden geminimaliseerd. Dat is erg: het berokkent de politie en ons land schade', aldus Groen-parlementslid Stefaan Van Hecke.

'Veel mensen vragen zich af waarom er slechts schot in de zaak komt wanneer de beelden uitlekken', gaat het parlementslid verder. 'Willen we in zo'n maatschappij leven? Dat de verantwoordelijken pas in actie schieten wanneer er beelden opduiken? Er zit iets structureels fout in het systeem, de manier waarop justitie aanpakt, en ook op de manier waarop informatie doorstroomt binnen de federale politie', klinkt het.

Van Hecke toont zich kritisch voor Jan Jambon: 'Wanneer een ambassadeur over de vloer komt over het overlijden van een landgenoot, verdient dit de grootste aandacht van het kabinet en de minister. U beroept zich op de onvolledigheid van het politieverslag, maar er is wel een ambassadeur bij u over de vloer gekomen. Was u daar niet verontrust over? En wat heeft u tussen het eerste en het tweede onderhoud precies nagetrokken? De chronoligie die u geeft eindigt bovendien op 30 mei. Maar wat is er daarna gebeurd? Case closed? Want ook nadien zijn er nog signalen opgedoken dat er een kink in de kabel zat.'

Aan De Mesmaeker vraagt Van Hecke hoe het mogelijk is waarom slechts een iemand van de politie-agenten die de avond aanwezig waren in de cel van Jozef Chovanec aanwezig is, momenteel niet meer dezelfde functie uitoefenen. 'Ook binnen de politiediensten is er veel onebgrip dat de rest van de aanwezige agenten nog steeds hun functie kunnen uitoefenen in afwachting van het onderzoek.'