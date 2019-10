Heeft een onafhankelijk Vlaanderen eigenlijk zin in een globaliserende wereld, vraagt iemand. 'Binnen de grote machtsblokken kan je geborgenheid, homogeniteit en warmte bieden', zegt Jambon. 'Daarvoor heb je misschien juist een Vlaams carcan nodig. Ik kan u The global paradox van John Naisbitt aanraden. Hij schrijft dat het in een globaliserende wereld juist normaal is dat mensen kleinere gemeenschappen zoeken.'

'Wat is de toegevoegde waarde van het Belgische niveau, waar via consensus zoeken vele tijd verloren gaat', vraagt Jambon retorisch. 'We kunnen aan efficientie winnen door een niveau tussen Vlaanderen en Europa uit te schakelen. Maar er is nog geen begin van een meerderheid daarvoor. Dat is onze visie op lange termijn, maar vandaag leggen we dat niet op de onderhandelingstafel.'

'Het pragmatisch model van het confederalisme kan een tussenoplossing zijn. On the long run moet dat onafhankelijkheid worden, als het van mij afhangt.'