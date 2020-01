Bart Tommelein pleit voor een expertenregering. Grondwetspecialist Hendrik Vuye waarschuwt voor de kwalijke gevolgen. 'Misschien maakt het de politieke crisis wel erger.'

Om aan de huidige politieke impasse te ontkomen, pleit burgemeester van Oostende en kandidaat-voorzitter van Open VLD Bart Tommelein voor een expertenregering. 'We zitten al voor de tweede keer op tien jaar tijd in een situatie waarin de onderhandelingen maar blijven aanslepen. Dat krijg je niet meer uitgelegd', vertelde Tommelein woensdagochtend aan Radio 1.

Grondwetspecialist Hendrik Vuye is niet overtuigd. 'Ik weet niet of die experten wel een vertrouwensstemming overleven. Vervolgens moeten ze meerderheden zoeken in het parlement, net zoals vandaag het geval is. Ik zie het nut er niet van in. Wel integendeel, waarschijnlijk maak je de situatie met experten nog een stuk erger. Vandaag moeten de parlementsleden een voorstel van een partijgenoot-minister om disciplinaire redenen goedkeuren - de particratie, ziet u? Experten krijgen die ruggensteun helemaal niet', aldus Vuye.

Ook gelooft Vuye onvoldoende in de onafhankelijkheid van de ambtenarij waar Tommelein zich op beroept. 'Hooggeplaatste ambtenaren worden in België zo goed als altijd politiek benoemd. En nu gaan we plots geloven dat die zich onafhankelijk zullen opstellen? In een land waar de denkwijze aan weerskanten van de taalgrens compleet anders is? Eigenlijk brengt Tommelein het koningshuis - dat de deskundigen zou moeten benoemen - in verlegenheid met het voorstel.', klinkt het.

Wat moet er dan wel gebeuren om de patstelling op te lossen? Vuye ziet het somber in. 'Momenteel zijn er niet veel instrumenten voor een uitweg. Voor de staatshervorming van 1993 had de koning nog de discretionaire bevoegdheid om het parlement te ontbinden. Daar had hij de handtekening nodig van slechts één minister. Dat had vandaag veel kunnen oplossen. Eigenlijk moeten we een tijdslimiet op de regeringsvorming zetten. Dan had paars-groen al lang in kannen en kruiken geweest', besluit Vuye.

