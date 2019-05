Maandagmiddag 27 mei. Op de eerste dag van zijn postparlementaire leven analyseert ex-Kamerlid en ex-N-VA'er Hendrik Vuye de nederlaag van de N-VA en het succes van Vlaams Belang. 'Een regering met Vlaams Belang kan onze democratie niet bedreigen.'

Hendrik Vuye is weg uit het politieke bedrijf, zij het nog niet lang. Tijdens zijn jaren in de Wetstraat heeft hij wel enige politieke feeling ontwikkeld, geeft hij zelf aan: 'Vorige week zat ik met Tom Van Grieken in Iedereen Kiest. Tussen de opnames door zei ik hem dat ik verwachtte dat zijn partij 17 procent zou halen en de N-VA 25 procent. "Dat halen we nooit", zei hij. Het is gebeurd zoals ik had voorspeld. Van alle partijvoorzitters heeft Van Grieken de voorbije campagne de minste fouten gemaakt. Hij heeft Filip Dewinter uit beeld kunnen houden en Dries Van Langenhove wat naar de achtergrond geduwd. Hij heeft van Vlaams Belang een partij van keurige schoonzonen gemaakt, wat oud-voorzitter Frank Vanhecke hem vijftien jaar geleden al had voorgedaan. Zo heeft Vanhecke in 2004 zelfs 24 procent gehaald. Men kan niet ontkennen dat Van Grieken het VB weer op de rails heeft gezet.'

...