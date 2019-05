Hendrik Bogaert, lijsttrekker voor CD&V op de federale lijst, gelooft dat hij een goede partijvoorzitter zou zijn. Al houdt hij voorlopig alle pistes open tot na de verkiezingen van 26 mei, zo schrijft Krant van West-Vlaanderen.

Vanwaar plots die ambitie om partijvoorzitter te worden? 'Dat is misschien een beetje kort door de bocht. Het zou niet correct zijn om over ambitie te spreken als er geen vacature is', nuanceert Hendrik Bogaert. 'Maar we weten natuurlijk niet wat er na de verkiezingen gebeurt. Als onze voorzitter (Wouter Beke, red.) een uitvoerend mandaat opneemt, dan is er wel een vacature. ...