Hans Bonte (SP.A): 'Hoog tijd voor een gecontroleerd beleid rond IS-strijders'

Het is de Amerikaanse president Donald Trump die de oproep zaterdagnacht lanceerde - uiteraard via Twitter. Premier Charles Michel had zondag over de zaak al contact met zijn Britse collega Theresa May, en ook met de Nederlandse premier Mark Rutte en de Franse president Emmanuel Macron zal er contact worden opgenomen. Het is de bedoeling dat er een 'gecontroleerde aanpak' wordt uitgewerkt.

Volgens Hans Bonte domineert momenteel de struisvogelpolitiek. 'Tijd om de kop uit het zand te halen en een écht gecontroleerd beleid rond IS-strijders te ontwikkelen waarbij de veiligheid van onze samenleving centraal staat', zegt hij. 'Lopende zaken of niet, de regering moet een duidelijk beleid ontwikkelen om onze samenleving te beveiligen. Want de kop in het zand steken, is de veiligheid van ons land in gevaar brengen. Zo lopen we het risico dat Belgische en andere Syrië-strijders de Koerdische gevangenissen verlaten en in onze steden opduiken op een moment dat we het het minst verwachten', zegt Bonte.

Hij stipt aan dat ook de voormalige Syrië-strijders die vandaag de gevangenis verlaten, 'grotere aandacht en een veel strakkere opvolging verdienen dan vandaag het geval is'. Het deradicaliseringsbeleid in gevangenissen laat te wensen over, vindt Bonte.

Hij laakt ook het feit dat de regering nog steeds geen beleid heeft om kinderen begeleid te laten terugkeren.