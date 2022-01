De fractieleider van Vooruit in het Vlaams Parlement werd in 2021 voor het eerst moeder.



Welk nieuws heeft u het afgelopen jaar vrolijk gemaakt? Deze zomer las ik over drie Brusselse jongeren die bewoners hadden gered uit een brand. Een van hen, Younes, liep ooit stage bij ons. Die jongen had een moeilijke start gekend, maar besloot er op zijn zeventiende volledig voor te gaan. Het is nog maar eens een bewijs dat de meeste mensen deugen. En wat maakte u boos? Dat de farmaceutische bedrijven waanzinnig veel geld verdienen aan de coronavaccins, en toch weigeren om hun patenten vrij te geven. Welke goede voornemens van oudejaarsavond 2020 hebt u gerealiseerd? Minder waarde hechten aan wat anderen van mij denken. In de politiek krijg je het soms hard te verduren. Ik wil dat niet relativeren, maar ik probeer het minder persoonlijk te nemen. Wat was uw grootste ontdekking van 2021? Dit jaar kreeg ik mijn eerste kind, en ik ontdekte daarbij een overtreffende trap van graag zien. Wat was het beste boek van 2021? Beste film? Beste tv-serie? Beste artiest? Een baby blijkt niet zo makkelijk te combineren met lezen. Ik heb dus maar één roman gelezen, maar hij was prachtig: De avond is ongemak van Marieke Lucas Rijneveld. Op Streamz zag ik de pijnlijk mooie Vlaamse film All of Us. Daarnaast heb ik alle seizoenen van Game of Thrones gebingewatcht, en vond ik Squid Game heel goed. Wat was uw culinaire hoogtepunt van 2021? Ik was zó blij toen de restaurants weer open mochten dat ik nog het meest genoot van het eerste, heel eenvoudige etentje bij ons in de buurt. Luikse balletjes met friet. Wie is voor u de persoon van 2021? Angela Merkel. We komen uit een andere politieke familie, maar ik vind haar heel doortastend en principieel als leider. De politiek heeft meer Angela's nodig. Kijkt u uit naar een derde coronaprik? Ja! Het is een kleine moeite om jezelf en de samenleving te beschermen. Hoe en met wie viert u kerstavond? Niet bijster origineel, vrees ik. Kerstavond met de schoonouders, kerstdag met mijn ouders en broer. En lekker eten, uiteraard. Welk sociaal medium gooit u eruit? Als ik ooit stop met politiek, vliegt Twitter er genadeloos uit. Als politica kan ik er ideeën kwijt en vind ik er vaak interessante inzichten. Maar de zuurtegraad is bedroevend. Het is een echokamer van ego's geworden. Gaat u uw Netflix-abonnement vernieuwen? Nee. Na bijna twee jaar coronacrisis met veel te veel televisie wil ik in 2022 meer buitenkomen, Spaans leren en meer lezen. Durft u opnieuw naar het theater? Zeker. Samen met enkele vrienden doen we elk jaar een soort groepsaankoop van de mooiste voorstellingen in de KVS. Wat was de strafste sportprestatie van 2021? De overwinning van Wout van Aert op de Mont Ventoux. Ik ben daar twee jaar geleden zelf op gefietst, dus ik weet dat het afzien is. En misschien nog straffer: Peter Genyn die goud behaalde op de Paralympische Spelen, met een gesaboteerde rolstoel die met ducttape aan elkaar hing. Gaan de Rode Duivels het WK in Qatar winnen? Mijn hart zegt 'ja', mijn verstand zegt 'nee'. Gelooft u dat we het klimaat nog kunnen redden? De mens is tot grootse dingen in staat. Maar dan moeten we nu wel radicale keuzes maken, iets wat veel politici niet lijken te beseffen. Wie wenst u snel verzoening toe? De strijdende partijen in Jemen. Denkt u dat de wereld na corona anders zal zijn dan de wereld vandaag? Het is vooral een kans om de wereld beter te maken. We zien nu hoe belangrijk gezondheidszorg en sociale contacten zijn. Maar ook dat we niet zo nodig naar de andere kant van de wereld hoeven te reizen om gelukkig te zijn. Wat wenst u voor uw vijanden, uw vrienden en uzelf in 2022? Zelfrelativering en heel veel liefde.