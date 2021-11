De Zondag publiceert een dubbelinterview met de jongere garde van Vooruit, Hannelore Goeman en Melissa Depraetere, respectievelijk fractieleider van de partij in het Vlaamse Parlement en de federale Kamer. 'Iedereen houdt vast aan het eigen grote gelijk. Gevolg: een land dat stilstaat'.

Hannelore Goeman, fractieleider van Vooruit in het Vlaams Parlement, wil zich, zegt ze aan De Zondag, vooral op onderwijs toespitsen. 'Elk kind moet een eerlijke kans krijgen om iets van zijn leven te maken. Onze onderwijsvisie is 20 jaar oud en dus toe aan opfrissing. Ik wil deze legislatuur een nieuwe visie uitwerken. Taboes mogen op de schop. Is het huidige gelijkekansenbeleid wel effectief genoeg? Heeft religie nog een plek in het onderwijs? Is een vaste benoeming nog van deze tijd?'

De Zondag werpt tegen dat dergelijke stellingen, wellicht vooral die laatste, sommigen raar zullen doen opkijken.

Goeman: 'Is dat niet hét probleem van de politiek? Iedereen houdt vast aan het eigen grote gelijk. Gevolg: een land dat stilstaat. De vaste benoeming zorgt ervoor dat jonge leerkrachten moeilijk aan werk geraken. Waarom zouden we dat niet in vraag stellen?'

Melissa Depraetere, fractieleider in de Kamer, wil 'vooral de stem van jonge mensen vertolken. De SP.A was de jeugd verloren. Vorige keer behaalden we amper drie procent bij de -35-jarigen.'

Melissa Depraetere op 25 februari 2021 © Belga

Hedebouw en de Oeigoeren

Tijdens het interview laten de twee fractieleiders onder meer hun licht schijnen over huisideoloog Mark Elchardus en PVDA-boegbeeld Raoul Hedebouw.

Goeman over Elchardus: 'Ik heb de interviews gelezen over zijn nieuwe boek ( Reset, red. ). Ik moet zeggen: hij is als zelfverklaarde socialist toch het noorden kwijt, hoor, van het padje af zelfs. Wat zegt hij allemaal? Dat de rechterlijke macht ondergeschikt moet zijn aan het parlement. Hij praat zelfs over een volkswil en verwijst naar de Vlaamse natie als het grote ideaal. Sorry, maar dat is de weg kwijt zijn. Wél interessant is zijn denkoefening over het belang van een gemeenschapsgevoel. Identiteit is superbelangrijk.'

Wordt Raoul Hedebouw als PVDA-voorzitter een goede zaak voor progressief Vlaanderen, wil De Zondag weten.

Depraetere: 'Die vraag moet u aan Raoul stellen. Wil hij coalities vormen en dus compromissen sluiten? Is hij bereid om eindelijk zijn handen vuil te maken? Ik vrees van niet. Er zal niet veel veranderen aan de partijlijn, denk ik. Raoul staat vooral voor een andere stijl. Ik moet toegeven: het is soms mooi om te zien hoe hij, tweetalig dan nog, de show voert in het parlement. Al is het dikwijls te veel show en te weinig oplossingen. Wie realiseert het pensioen van 1.500 euro? Wij, hè: de partij die de handen vuil maakt.'

Goeman : 'De PVDA vergist zich van vijand. Ze sponsort Facebook voor duizenden euro's om campagne te voeren tegen ons. Waarom? We zouden dezelfde progressieve strijd moeten voeren. Ik heb wel een voorbehoud: zolang zij weigeren om Stalin te veroordelen en de onderdrukking van de Oeigoeren in China als dusdanig te benoemen, zal ik moeite hebben om met die partij te besturen.'

Lees hier het volledige dubbelinterview in De Zondag, met onder meer ook vragen rond geweld op vrouwen, seksisme in de politiek en woke-cultuur.

