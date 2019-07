De strijd tegen gedwongen huwelijken moet forser, vindt het Instituut voor de Gelijkheid van Vrouwen en Mannen. Daarom werd er een handleiding gemaakt voor ambtenaren van de burgerlijke stand, om slachtoffers sneller op te sporen.

Dat melden De Morgen, Het Laatste Nieuws en Le Soir.

Ziet de vrouw er ongelukkig uit? Mag ze van haar man het woord nemen? Kan ze in dezelfde taal communiceren? Zijn de meegekomen familieleden er om in de vreugde te delen of lijken ze vooral te controleren? Dit soort vragen moeten ambtenaren van de burgerlijke stand zich vaker stellen bij een aangifte van een huwelijk. Zeker als zo'n koppel zich tijdens een schoolvakantie meldt, één van de partijen geen wettelijke verblijfsvergunning heeft of veel jonger of ouder is dan de ander.

Dat zijn volgens de nieuwe handleiding risicofactoren die kunnen wijzen op een gedwongen huwelijk. De voorbije vier jaar ontvingen de parketten in België 82 aangiftes over gedwongen huwelijken. 'Het topje van de ijsberg', zegt Marijke Weewauters van het Instituut. 'Slachtoffers durven er niet voor uitkomen. Wie de familie-eer in het gedrang brengt, kan dat met de dood bekopen.' Het leed dat slachtoffers ondergaan is verschrikkelijk, benadrukt Weewauters. 'Wie onder dwang huwt, moet binnen zo'n huwelijk álles onder dwang doen. Denk aan elke dag verkracht en mishandeld worden. Vaak hebben slachtoffers amper nog contact met de buitenwereld, mogen ze geen opleiding volgen of gaan werken.'