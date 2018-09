Handel in stamnummers: wie krijgt de erfenis van Beerschot en Beveren?

Je moet supporter zijn om het helemaal te kunnen vatten, maar er is in het Belgische voetbal beroering ontstaan over... stamnummers. Het blijkt mogelijk om erelijsten terug te kopen en vroegere faillissementen uit te wissen. 'De palmaressen staan in de uitverkoop.'