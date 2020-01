De gemeente Willebroek is vrijdagnacht het slachtoffer geworden van een cyberaanval. Dat meldt de gemeente zaterdag op haar website. De daders eisen een betaling in bitcoins. De gemeente liet zondag weten dat de gemeentelijke diensten maandag weer operationeel zullen zijn.

De hacking werd zaterdagochtend ontdekt door ICT-problemen bij het woonzorgcentrum. Dat kon uiteindelijk blijven functioneren, maar vele andere diensten lagen wel plat.

Zondagvoormiddag kwam de crisiscel opnieuw bijeen om te bekijken hoe de dienstverlening aan de burgers vanaf maandag zou kunnen verlopen. 'Vanuit de back-upsystemen die de gemeente Willebroek in haar werking sowieso heeft en dankzij de flexibiliteit van de medewerkers zal de continuïteit van de dienstverlening verzekerd worden', verzekert de gemeente zondag op haar website. Er kunnen wel enkele administratieve vertragingen optreden bij de verwerking van dossiers.

Het is nog niet duidelijk wanneer alles weer volledig normaal zal verlopen. De gemeente blijft uitgaan van enkele dagen tot een week. 'De gemeente is er samen met haar medewerkers alvast klaar voor om de hinder voor de inwoners van Willebroek te beperken tot het absolute minimum', stelt burgemeester Eddy Bevers (N-VA).

Over de vraag om bitcoins van de hackers, staat er niets in het bericht op de gemeentelijke website. Zaterdag had Bevers wel al gezegd dat er een klacht is ingediend bij de politie.

'Onze experten kregen zaterdag melding van ICT-problemen bij het woonzorgcentrum', deed burgemeester Eddy Bevers (N-VA) zaterdag het verhaal. 'Daar werd snel duidelijk dat het om een cyberaanval ging.' Er werd een klacht ingediend bij de politie.

De politie Mechelen-Willebroek had zaterdagnamiddag geen weet van andere gemeenten of bedrijven die het slachtoffer waren van een cyberaanval.

