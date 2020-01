De gemeente Willebroek is vrijdagnacht het slachtoffer geworden van een cyberaanval. Dat meldt de gemeente zaterdag op haar website. De daders eisen een betaling in bitcoins.

Het merendeel van de gemeentelijke diensten is momenteel niet operationeel.

Het is onduidelijk hoe lang de problemen kunnen aanhouden, maar een voorzichtige prognose is dat de hinder meer dan waarschijnlijk een aantal dagen tot een week zal duren.

De gemeentelijke crisiscel onder leiding van burgemeester Eddy Bevers kwam zaterdagmiddag samen om de schade, de gevolgen en mogelijke oplossingen in kaart te brengen. Er werd ook een klacht ingediend bij de politie.

