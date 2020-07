Een foto van de Kortrijkse Guldensporenviering toont dat Vlaams minister-president Jan Jambon (N-VA) amper twee stoelen verwijderd zat van Vlaams Belang-Kamerlid Dries Van Langenhove en een Franse rechts-extremist. 'Leuk is anders, maar het was een open evenement.'

Op 10 juli, aan de vooravond van de Vlaamse feestdag, gaf Vlaams minister-president Jan Jambon (N-VA) een toespraak op de Groeningekouter in Kortrijk. Op die historische site riep hij alle Vlamingen op de rug te rechten in de strijd tegen het coronavirus. Ook de omgang met de Vlaamse geschiedenis kwam ter sprake: 'We mogen terecht trots zijn op de mooie momenten, maar tegelijk de minder fraaie feiten niet verzwijgen.'

...

Op 10 juli, aan de vooravond van de Vlaamse feestdag, gaf Vlaams minister-president Jan Jambon (N-VA) een toespraak op de Groeningekouter in Kortrijk. Op die historische site riep hij alle Vlamingen op de rug te rechten in de strijd tegen het coronavirus. Ook de omgang met de Vlaamse geschiedenis kwam ter sprake: 'We mogen terecht trots zijn op de mooie momenten, maar tegelijk de minder fraaie feiten niet verzwijgen.'Die boodschap werd kort daarna overschaduwd door consternatie rond een foto van het evenement. Prominente figuren als viroloog Marc Van Ranst en enkele parlementsleden, vooral ter linkerzijde, stelden zich vragen bij de aanwezigheid van Aurélien Verhassel, voormalig kopstuk van de omstreden Franse rechts-extremistische organisatie Génération Identitaire. Verhassel werd al meerdere keren veroordeeld voor geweldpleging. Niet alleen zijn aanwezigheid verbaasde de criticasters, maar ook zijn nabijheid bij Jambon. Vlaams Belang-Kamerlid Dries Van Langenhove zat samen met Verhassel op de eerste rij van het evenement, respectievelijk twee en drie stoelen naast Jambon. Volgens organisator Jorgen Deman, die ook N-VA-medewerker is, is het een 'samenloop van omstandigheden'. De enige plaatsen die vooraf werden toegewezen waren die van Jambon zelf, Vlaams minister Matthias Diependaele (N-VA), die last minute present tekende, Kortrijks burgemeester Vincent Van Quickenborne (Open VLD), de ceremoniemeester en Deman zelf.'Blijkbaar is die persoon, die ik niet ken, gewoon binnengekomen en op de voorste rij gaan zitten', zegt Deman. Er was een online inschrijvingsmodule om in te schatten hoeveel mensen er zouden afzakken naar de Groeningekouter, maar daarop stond Verhassel niet geregistreerd, luidt het. Bovendien werd er gevraagd dat mensen in een keer zouden doorschuiven en niet meer van plaats zouden verwisselen eens ze neerzaten, net om contact te vermijden in coronatijden.Bij het Vlaams Belang zeggen ze dat de uitnodiging van Verhassel een persoonlijk initiatief betrof van Van Langenhove. 'Verhassel komt elk jaar naar Vlaanderen voor de elfjuliviering', zegt de partijwoordvoerder. 'Dries heeft met hem afgesproken aan de ingang.' Op zijn biografie op zijn Instagram-pagina verwijst Verhassel ook naar zijn woonplaats als 'Lille | Frans-Vlaanderen'. In de omgeving van Jan Jambon zit men wat verveeld met de toestand. 'Leuk is anders', zegt zijn woordvoerder, die benadrukt dat het een open evenement was. 'Wij kennen die mens niet. Het was toeval. Ik had er zelf ook kunnen zitten.' Jambon heeft, net zoals de meeste excellenties in ons land, geen beveiligingspersoneel. Er wordt dus niet uitgekamd welke personen er in zijn buurt zitten. 'Wij zijn op 11 juli ook naar Will Tura gaan kijken op de Brusselse Grote Markt. Misschien stond daar ook wel een bandiet.'