Minister van Justitie Vincent Van Quickenborne (Open VLD) wil dat alle organen van de Moslimexecutieve, die sinds vorig jaar de Grote Moskee in Brussel beheert, vernieuwd worden.

Justitie brengt een negatief advies uit over de doorstart van de Brusselse Grote Moskee. Die werd vorig jaar onttrokken aan de invloed van Saoedi-Arabië. Maar onder de nieuwe bestuurders zouden spionnen voor Marokko zitten. Dat schrijvenDe Morgen en Het Laatste Nieuwsvrijdag.

De Grote Moskee in het Jubelpark werd decennialang gefinancierd door de Saoedi's, waardoor het hun salafistische leer was die er werd gepropageerd. In april vorig jaar werd het beheer van de moskee overgenomen door de Moslimexecutieve. Die vormde een tijdelijk bestuur, in afwachting van het erkenningsdossier dat ingediend werd. De erkenningsaanvraag kreeg steun van zowat alle betrokken autoriteiten.

Negatief advies

Toch brengt minister van Justitie Vincent Van Quickenborne (Open VLD) een negatief advies uit. Dat steunt op bevindingen van de Staatsveiligheid en werd onderschreven door de andere veiligheidsdiensten. De greep van Saoedi-Arabië lijkt plaatsgemaakt te hebben voor beïnvloeding van Marokko. Er zou zelfs sprake zijn van spionage.

De Staatsveiligheid wijst drie medewerkers, onder wie een bestuurder, aan als agenten van de Marokkaanse inlichtingendiensten.

Door het negatieve advies is de erkenningsprocedure van de Grote Moskee nu opgeschort.

Moslimexecutieve

De impact van het advies gaat nog verder. Van Quickenborne eist dat ook de Moslimexecutieve zich zuivert van zulke invloeden. Een van de Marokkaanse agenten zetelt ook in het bestuur van de executieve en in de vzw die in haar schoot werd gesticht om een opleidingstraject voor imams op poten te zetten.

Vincent Van Quickenborne (Open VLD) op 10 juli 2020. © Belga

Het probleem beperkt zich niet tot de moskee, legde Van Quickenborne uit op Radio 1. 'Er duiken steeds dezelfde figuren op, ook bij de Moslimexecutieve en bij verwante vzw's', aldus de minister. De tentakels van Marokko reiken ver, volgens hem, en beletten dat zich in België een autonome islam ontwikkelt.

Niet representatief

'De Moslimexecutieve zou een vooruitstrevende islam moeten uitdragen die compatibel is met onze samenlevingswaarden', zei Van Quickenborne. 'Maar er zetelen enkel mannen in en er is ook geen representativiteit van de verschillende taalgemeenschappen.'

Er is volgens de minister ook een probleem met de vzw die door de executieve werd opgericht om de imamopleiding uit te werken. 'Er moest een opleiding komen, maar die is opnieuw in de greep van dezelfde vzw's met dezelfde problemen. Er duiken voortdurend dezelfde figuren op die al jaren de plak zwaaien', aldus Van Quickenborne.

De minister wil nu dat alle organen van de executieve worden vernieuwd. Hij doet ook een oproep aan alle Belgische moslims. 'Sta op en laat u horen. Toon dat je het verschil kan maken, want op die manier kunnen we echt niet verder.'

