De wet die verbiedt om de koning te beledigen, is strijdig met de vrijheid van meningsuiting. Dat heeft het Grondwettelijk Hof geoordeeld.

In 2017 werd een Spaanse persoon in eigen land veroordeeld voor het beledigen van de Spaanse Kroon. Omdat de persoon zich in België bevond, moest de kamer van inbeschuldigingstelling van het Hof van Beroep in Gent zich uitspreken over de uitvoering van een Europees aanhoudingsbevel. Als het echter om een feit gaat dat in ons land niet verboden is, mag België niet uitleveren. De Kamer vroeg daarop uitleg aan het Grondwettelijk Hof en dat oordeelt nu dat de Belgische wet op de majesteitsschennis in strijd is met de Grondwet.

