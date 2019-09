Grondwetspecialist Francis Delpérée: 'Het confederalisme van de N-VA is synoniem met separatisme'

Han Renard Han Renard is redacteur bij Knack

Er wordt in België een rookgordijn opgetrokken rond de term 'confederalisme', vindt internationaal vermaard grondwetspecialist en gewezen CDH-Kamerlid Francis Delpérée. 'Bart De Wever weet toch wat een confederatie is? De man is geen idioot.'

Francis Delpérée. © Lies Willaert

In 2007, naar aanleiding van de toenmalige politieke crisis en de vastgelopen regeringsonderhandelingen, zei Francis Delpérée - niet zonder gevoel voor understatement - dat er 'un parfum de crise' in de lucht hing. Sindsdien lijkt het parfum nooit meer echt weg te zijn geweest uit de Belgische politiek en zijn de woorden van Delpérée tot het standaardlexicon van de Wetstraat gaan behoren. 'Patrick Dewael citeert die uitspraak te pas en te onpas', zegt Francis Delpérée met een lach in zijn zonnige dakappartement in Sint-Pieters-Woluwe.

