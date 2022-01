Een groep van 60 psychologen wil in een open brief tegengewicht bieden aan het advies van de expertengroep Psychologie en Corona rond verplichte vaccinatie. Ze vinden dat dat ingaat tegen de deontologische code en zo het vertrouwen van de bevolking in het beroep schaadt.

Vorige week legde de expertengroep Psychologie en Corona de laatste hand aan een advies om de vaccinatie te verplichten. 'In deze fase van de pandemie heeft een verplichte vaccinatie meer voor- dan nadelen', stelden ze daarover.

In een opiniestuk op Knack.be legt een groep van 60 psychologen uit waarom ze problemen heeft met dat advies. De ondertekenaars stellen dat hiermee de deontologische code van het beroep met de voeten getreden wordt.

'In die deontologische code is eerbied voor het zelfbeschikkingsrecht van cliënten een fundamentele plicht voor de psy-hulpverlener. Dat is niet zomaar wat, het is de absoluut noodzakelijke voorwaarde om een ruimte te creëren waarin iemand vrij kan spreken en zijn eigen denken, handelen en voelen kan ondervragen', zo stellen de psychologen.

Het opiniestuk is een initiatief van Reitske Meganck, hoofddocent klinische psychologie aan de UGent, waar ze ook les geeft over deontologie. Ze heeft zelf een klinische praktijk, en zegt dat de effecten daar al voelbaar zijn.

'Gisteren al kregen psychologen de vraag van cliënten of ze akkoord gingen met wat de psychologen uit de expertengroep communiceerden, want dat ze dan hun therapie onmiddellijk zouden stopzetten. De schade die aangericht wordt aan het vertrouwen in het beroep en aan de zo noodzakelijke vrije spreekruimte wordt dus onmiddellijk duidelijk.'

De briefschrijvers, die met hun schrijven geen uitspraak willen doen over het nut van de vaccins, willen wel het idee tegengaan dat er consensus heerst onder psychologen over verplichte vaccinatie.

'Het getuigt bovendien van weinig respect voor de eigen discipline en het is eveneens deontologisch betwistbaar dat psychologen zich eenzijdig laten inschakelen om de bevolking te motiveren het virologisch ingegeven beleid te volgen', schrijven ze.

