Groen zet De Wever voor het blok

Groen-kopman Wouter Van Besien dient maandag op de Antwerpse gemeenteraad twee van zijn symbooldossiers in. De partij zet zo N-VA-formateur Bart De Wever voor het blok om duidelijkheid te krijgen of die zijn toenadering meent of niet, schrijft De Morgen zaterdag.