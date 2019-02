Groen wil tweetalige school in elke Brusselse gemeente

Groen wil elke Brusselse gemeente voorzien van een tweetalige school. Bedoeling is om Frans en Nederlands daar op gelijke voet te behandelen: de leerlingen moeten beide talen even goed kunnen spreken en schrijven als ze afstuderen. Ook het Engels van de studenten moet op punt staan. In eerste instantie denkt de partij aan een proefproject.

Onder begeleiding van universiteiten en hogescholen kan daarin een tweetalig curriculum worden uitgebouwd. Wanneer de vraag van ouders en kinderen toeneemt, zullen dan meer scholen aan het systeem kunnen deelnemen.

'Als de Vlaamse en Franse gemeenschap dit systeem willen uitbouwen, graag', zegt Vlaams parlementslid voor Groen Elke Van den Brandt. Kan dat niet, dan moet het Brussels gewest de mogelijkheid krijgen het zelf te doen, vindt ze. Volgens Groen kan zo'n tweetalige school een meerwaarde betekenen voor de leerlingen. 'Er is genoeg onderzoek rond gedaan en de methodes voor succesvol meertalig onderwijs bestaan', maakt De Lille zich sterk. 'Wat is er trouwens logischer dan tweetalig onderwijs in een officieel tweetalige stad?'

Bovendien blijkt uit de recente taalbarometer dat 90 procent van de Brusselaars voorstander is. 'Meertalig zijn heeft dan ook veel voordelen, zowel voor de carrièrekansen van Brusselse jongeren als het samenleven in de stad', besluiten De Lille en Van den Brandt.