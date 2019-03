Groen wil extra kinderverzorgers in kleuteronderwijs

De vier vakbonden staken deze week tegen onder meer de stijgende werkdruk, de hoge ziektecijfers en de uitstroom van directeurs en starters. Van de volgende regering eisen ze sterke investeringen en geen besparingen meer, zoals bij het begin van deze legislatuur op de werkingsmiddelen.

Groen heeft begrip voor de actie. 'Leerkrachten voelen zich in de steek gelaten. Ze worden ondergewaardeerd, komen handen tekort en worden onvoldoende ondersteund. Minister Crevits is er de afgelopen vijf jaar niet in geslaagd om het tij te doen keren', vindt Meuleman. Ze klaagt de besparingen bij aanvang van de legislatuur aan, maar ook het uitblijven van een loopbaanpact en de gebrekkige ondersteuning voor het M-decreet. 'Het is goed dat nu opnieuw bevestigd wordt, net zoals in 2014, dat er meer middelen moeten gaan naar basisonderwijs en naar extra handen in de klas. Met Groen willen we dit betonneren in een regeerakkoord bij de start van de legislatuur', zegt het Vlaams parlementslid.

Meuleman wil dat de werkingsmiddelen voor het kleuteronderwijs minstens stijgen tot het niveau van het lager onderwijs. Daarvoor is een bijkomende investering van 48,6 miljoen euro nodig. Tegen het einde van de legislatuur mikt ze op een extra investering van 220 miljoen euro voor bijkomende kinderverzorgers.