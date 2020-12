De wachttijden in de geestelijke gezondheidszorg zijn 'een schande voor de welvaartsstaat'. Zo reageert Vlaams parlementslid Jeremie Vaneeckhout (Groen) op de resultaten van nieuw onderzoek naar die wachttijden.

Minister van Welzijn Wouter Beke (CD&V) moet er voor zorgen dat mensen sneller toegang hebben tot gespecialiseerde, structurele hulp, vindt Vaneeckhout.

De problemen van de wachtlijsten in de geestelijke gezondheidszorg zijn al langer bekend. Nieuw onderzoek toont nu aan dat kinderen die nood hebben aan psychische hulp, vaak maanden tot zelfs jaren op gespecialiseerde hulp moeten wachten. Bijna de helft van die kinderen staat ook op één of meer wachtlijsten. Bij volwassenen hulpvragers staat één op de zes op één op meer wachtlijsten.

'Omdat de zorg al jaren niet aan de vraag tegemoet kan komen, betalen we een hoge prijs. Het gevolg is nog meer ernstige psychische problemen, nog meer panieksituaties en nog meer isolement met drama's tot gevolg. Zeker ook op kinderen en jongeren is de blijvende impact gigantisch', klaagt Vaneeckhout aan.

Psychisch lijden kan niet wachten

Behalve de wachtlijsten verkorten, moet er volgens hem daarom ook budget komen om mensen tijdens het wachten te helpen. Dat kan voor een deel voorkomen dat mensen nog harder gaan lijden. En een 'loketfunctie' moet mensen de weg tonen in het complexe zorglandschap, aldus het groene Kamerlid.

'Minister Beke moet dringend beseffen dat mensen die psychische lijden niet kunnen wachten', gaat Vaneeckhout voor. 'De menselijke, maatschappelijke, maar ook economische impact van uitgestelde hulp is gigantisch. Voor kinderen of volwassenen die een opname nodig hebben, moet er in Vlaanderen plaats zijn, punt. Dit probleem is niet nieuw en wordt intussen door opeenvolgende Vlaamse regeringen stiefmoederlijk behandeld.'

