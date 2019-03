Groen, SP.A, CD&V en Open VLD vragen bindende milieumaatregelen voor multinationals

N-VA legde bij monde van Europees kandidaat Assita Kanko eerder nadruk op een dialoog met bedrijven. Op het vlak van mensenrechten moet ons land wel een assertieve voortrekkersrol vervullen, klonk het bij alle partijen.

'We moeten bedrijven aanmoedigen om het milieu te respecteren. Dat is een partnerschap, we moeten hen faciliteren', vond Kanko, die op de tweede plaats staat van de Europese N-VA-lijst. Groen-voorzitter Almaci vroeg tijdens het debat, dat georganiseerd werd door koepelorganisatie 11.11.11, een internationaal politiek engagement van ons land en verwees naar Eternit, een Belgische onderneming die de productie van asbest in India opvoerde nadat het in Europa werd verboden. 'Enkel in eigen land verontwaardigd zijn maar ondertussen in de rest van de wereld dingen laten gebeuren, dat is niet consequent', aldus Almaci. 'Er is een Europese richtlijn die zegt dat bedrijven en mensenrechten hand in hand moeten gaan. De lidstaten moeten daarmee aan de slag. Maar België heeft dat veel te weinig gedaan.'

CD&V vraagt ook om bijkomende inspanningen van multinationals. 'Er is nood aan een dwingend kader', zei Vlaams parlementslid Sabine de Bethune, die ook de belastingen voor multinationale ondernemingen wil verhogen. Ze vraagt ook bijkomende inspanningen om mensenrechten te vrijwaren. Zo verwijst de Bethune naar een app die mannen in Saoedi-Arabië controle laat uitvoeren op hun vrouw. 'Ik heb minister-president Geert Bourgeois gevraagd om Apple en Google te vragen die apps uit hun aanbod te halen. Hij zegt dat het niet zijn bevoegdheid is om daarin tussen te komen.'

Ook Open VLD-kandidaat Alicja Gescinska vroeg om bindende maatregelen en verwees naar Europese concurrentiewetgeving. 'Margrethe Vestager van de Alde-groep (van Europese liberale fracties, nvdr.) heeft ervoor gezorgd dat Google bijna 1,5 miljard euro boete moet betalen omdat ze zich niet aan de concurrentieregels houden.'

De organisatie had woensdagavond een debat aangekondigd met SP.A-voorzitter John Crombez, CD&V-voorzitter Wouter Beke, Open VLD-voorzitter Gwendolyn Rutten en PVDA-voorzitter Peter Mertens. Maar die lieten zich op het laatste moment allemaal verontschuldigen. 'Er zijn slechts een aantal debatten waar collega-voorzitters niet op afkomen: die van het het middenveld. Op die van de werkgeversorganisaties komen ze altijd allemaal', zei Almaci daarover nog.