De Gentse Feesten stonden de voorbije week volop in de belangstelling. Niet omdat het tiendaagse stadsfestival in juli terugkeert na twee jaar corona-afwezigheid, maar omdat bezoekers dit jaar makkelijker vegetarisch eten zullen kunnen bestellen. De beslissing van het Gentse stadsbestuur om de helft van de eetkramen te verbieden om vleesproducten te verkopen, viel bij een deel van twitterend Vlaanderen in slechte aarde. Gents N-VA-kopstuk Anneleen Van Bossuyt sprak van een 'nieuwe portie regelneverij', het Vlaams Belang over 'groene dogmatiek'.Kop van Jut: schepen voor Feesten Bram Van Braeckevelt. Hij en zijn partij Groen kregen de wind van voren. 'Maar eerlijk gezegd: dit is geen dogmatische, maar een logische keuze.'Waarom vindt u dit logisch? Begrijpt u dat mensen dit betutteling vinden?Bram Van Baeckevelt: We willen dat er keuze voor iedereen is. Dat doen we via de vergunningen voor de kramen op de Gentse Feesten. We weten ook goed genoeg dat die kramen niet het enige aanbod vormen. In totaal zijn er zo'n 30 kramen. Sinds 2017 moest een derde al vegetarisch eten serveren, of tien kramen. Nu komen daar vijf kramen bij. What's the big deal?Hoe kijkt u terug op de verhitte reacties?Van Braeckevelt: Ze waren volledig overtrokken. Kijk hoe andere festivals zich beginnen organiseren. Kijk naar het algemene veggie-aanbod in Gent dat aan het verschuiven is. Kijk ook naar de bredere maatschappelijke evoluties in Vlaanderen. Opnieuw: we zorgen er gewoon voor dat er keuze voor iedereen is. Is het een kerntaak van het stadsbestuur om het menu van een festival vast te leggen? Als er veel vraag is naar vegetarisch eten, zal de markt toch volgen?Van Braeckevelt: Sinds 2017 proberen we al om goede verhoudingen te vinden voor de kramen die specifiek vergund zijn op het openbaar domein. Dat is toch een belangrijk element. We zijn een van de grootste stadsfestivals van Europa, wat op zich al een unieke zaak is. Om voldoende aanbod te hebben moeten we vergunningen opmaken met duidelijke regels. We vinden het een gezonde stap om van 10 naar 15 kramen te gaan, en die verhouding behouden we de volledige legislatuur. Ik heb overigens al enthousiaste reacties ontvangen van ondernemingen die aan de slag willen gaan.Trouwens, er is een veel grotere uitdaging dan het hele veggie-verhaal: ons nieuw systeem om afval te vermijden. De wet legt overheden op om evenementen op een afvalarme manier te organiseren, maar de bedoeling is dat de Gentse Feesten tegen 2023 afvalvrij zijn. Om dat doel te behalen, verrichten we dit jaar al pionierswerk. Plastic bordjes en vorken zijn bijvoorbeeld aan alle kramen verboden. Hoe afvalarmer, hoe beter. Daarover hebben we ook gecommuniceerd, maar dat viel minder op. (lachje) Uw voorganger, Open VLD-schepen Christophe Peeters, besliste dat een derde van de kramen vegetarisch eten moest aanbieden, maar toen kraaide er geen haan naar. Wat zeggen de felle reacties over uw partij? Van Braeckevelt: (zucht) Dat de oppositie haar rol zo opneemt, dat is haar verantwoordelijkheid. Wij spelen simpelweg in op maatschappelijke evoluties. We mogen niet vergeten: het belangrijkste is dat iedereen kan komen feesten.Bent u zelf vegetariër?Van Braeckevelt: Ik eet zo weinig mogelijk vlees, maar ik eet het wel af en toe.